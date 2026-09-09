Dembélé : « C’était une très belle soirée, il faut continuer comme ça »

Le PSG s’est largement imposé contre le Slovan Bratislava ce mercredi soir (6-1). Ousmane Dembélé a brillé avec deux buts et deux passes décisives.

Pour son entrée en lice lors de cette phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG n’a pas tremblé face au Slovan Bratislava sur la pelouse du Parc des Princes (6-1). Titulaire en pointe de l’attaque, Ousmane Dembélé a brillé avec deux buts et deux passes décisives. Au micro de Canal Plus, l’international français est revenu sur ce succès parisien et a évoqué sa situation depuis le début de saison.

« Toutes les équipes veulent nous battre »

« Il me tardait de faire un match comme ça ? Bien sûr. Personnellement, après des débuts compliqués où je n’ai pas aussi beaucoup joué. Je jouais 20, 45 minutes. Ce n’était pas facile de revenir. Mais, non, je suis content aujourd’hui, j’ai eu 60 minutes dans les jambes. Il fallait aussi gagner ce match parce que l’on a mal débuté le début de saison et il fallait bien débuter dans cette Champions League que l’on connaît bien. On est content, je suis content de ma performance. Il faut que l’on continue parce qu’en championnat, il faut que l’on remonte aussi. Dans quel état physique et psychologique je suis ? Très bien. Vous savez, quand je suis sur le terrain, je ne pense pas à ça. Il fallait bien reprendre physiquement parce que l’on a eu la Coupe du monde et pas beaucoup de vacances. Je me sens de mieux en mieux. J’espère avoir encore plus de minutes pour pouvoir prendre le rythme contre Brest, les autres matches et aussi aller en sélection pour pouvoir prendre des minutes, gagner des matches, marquer des buts et faire des passes décisives. C’est tout ce que j’aime dans le football. Un match qui va me faire du bien ? Oui, bien sûr. Comme je l’ai dit, on a mal débuté, que ce soit lors du Trophée des champions où on a perdu contre Lens, et en championnat aussi on a eu du mal. Aujourd’hui, c’était une très belle soirée, il faut continuer comme ça. Il faut avoir encore plus d’exigence parce que l’on est une équipe qui a gagné deux fois la Ligue des champions et toutes les équipes veulent nous battre. Il va falloir être exigeant, que les nouveaux apprennent vite. On va continuer à essayer de remporter beaucoup de matches et beaucoup de trophées. »