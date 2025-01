Ce dimanche après-midi, le PSG affrontait l’AS Monaco pour le Trophée des champions. Dans un match qu’il a totalement dominé, le PSG s’est offert la victoire en toute fin de match grâce à Ousmane Dembélé.

Pour son premier match de l’année 2025, le PSG jouait le Trophée des champions face à l’AS Monaco. Dans une rencontre qu’il a totalement dominée, le club de la capitale, malgré de très nombreuses occasions franches, a dû attendre les dernières minutes du temps additionnel grâce à une réalisation d’Ousmane Dembélé, qui a bien repris un centre venu de la gauche de Fabian Ruiz. Avec ce succès, le PSG commence parfaitement cette nouvelle année et son marathon qui l’attend lors de ce mois de janvier. Au micro de DAZN, Ousmane Dembélé, élu homme du match, est revenu sur ce beau succès parisien.

« On est optimiste pour la suite »

« Après avoir eu dix jours de vacances. Le coach nous a quand même laissé dix jours, ça a fait du bien. C’est assez difficile de revenir mais on a mis de l’intensité. Je trouve que l’on a fait un bon match, même si on a raté quelques occasions. Après, des deux côtés, cela pouvait basculer. Je suis content d’avoir marqué au bout du bout, comme on dit. Encore un titre, c’est mon quatrième avec le PSG. Je suis heureux. Du doute ? Non. Monaco, c’est une bonne équipe. On l’a vu lors du match en Ligue 1, tout peu basculer. On a mené la-bas, ils sont revenus, ils étaient même passés devant. On est revenu. Voilà, tout peut se passer avec l’AS Monaco. On est content d’avoir un trophée et de gagner ce match. Le buteur du PSG ? Non, non. Tout le monde marque des buts. Tout le monde a des occasions. On essaye d’être efficace, de marquer plus de buts. Cette deuxième partie de saison va être excitante pour nous. On commence par un trophée. On est optimiste pour la suite. De la confiance pour le mois de janvier ? La Ligue des champions, bien sûr, mais au PSG, tous les matches sont importants. On va rester focus. On sait qu’il y a un match important contre Manchester City. Il est dans les têtes, on va essayer de gagner au Parc des Princes. »