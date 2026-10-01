Dembélé de retour comme titulaire pour France / Italie ?

Après avoir réalisé un large turnover face à la Belgique lundi, Zinédine Zidane devrait réintégrer ses joueurs cadres face à l’Italie ce vendredi. L’occasion pour Ousmane Dembélé d’évoluer une nouvelle fois au poste de numéro 9.

Zinédine Zidane a parfaitement réussi ses débuts sur le banc de l’équipe de France. Pour ses deux premiers matchs en Ligue des nations, le nouveau sélectionneur des Bleus s’est imposé en Turquie (1-0) et en Belgique (1-0) avec deux équipes différentes. Face aux Diables Rouges, « ZZ » avait réalisé une large revue d’effectif. Un turnover qui a permis à Désiré Doué de briller à Bruxelles.

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Doué également titulaire face à l’Italie ?

Mais pour son premier match au Stade de France face à l’Italie (vendredi à 20h45 sur TF1), Zinédine Zidane devrait faire appel à ses joueurs cadres. « Ménagés à Bruxelles ou apparus en seconde période, les cadres sont assez frais pour bien préparer les retrouvailles de l’icône avec le public français », rapporte L’Équipe dans son édition du jour. Après une journée de repos mardi, le groupe français a retrouvé Clairefontaine mercredi après-midi avec un entraînement d’une heure consacré au travail tactique et à des ateliers techniques. Avec quatre matchs en onze jours lors de cette trêve internationale de septembre atypique, ce rassemblement laisse peu de temps pour peaufiner les plans. Mais le coach français ne devrait pas toucher à son 4-3-3, qui a notamment bien fonctionné face aux Belges. Ainsi, « les quatre entrants de lundi (Ousmane Dembélé, Rayan Cherki, Michael Olise, Manu Koné) sont les mieux placés pour retrouver une place de titulaire. » De son côté, Désiré Doué pourrait profiter de la blessure de Kylian Mbappé pour enchaîner une deuxième titularisation, rapporte le quotidien sportif.

La finesse technique de Désiré Doué 😮‍💨✨ pic.twitter.com/wSX1Cpxyyz — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 30, 2026