Ce dimanche soir, plusieurs joueurs du PSG disputaient les derniers matches de préparation à l’Euro 2024. Si la France a concédé un match nul décevant, l’Italie et la Slovaquie ont rassuré avant la compétition.

À quelques jours du début de l’Euro 2024 (14 juin – 14 juillet), les sélections européennes sont dans la dernière ligne droite de leur préparation. Et ce dimanche, plusieurs Parisiens étaient présents sur les terrains.

France / Canada (0-0)

Après une nette victoire face au Luxembourg (3-0), l’équipe de France affrontait le Canada au Matmut Atlantique de Bordeaux. Sans génie, les Bleus ont concédé un triste match nul (0-0). Seul Parisien titulaire au coup d’envoi, Ousmane Dembélé a été l’un des rares dangers de sa sélection sur son aile droite. L’attaquant du PSG a notamment été à l’origine des deux premières occasions françaises par N’Golo Kanté et Marcus Thuram. Cependant, le numéro 11 des Bleus s’est peu à peu éteint au fil du match. En 74 minutes sur le terrain, Ousmane Dembélé a touché 52 ballons et a montré du déchet dans son jeu (79% passes réussies, 16 ballons perdus). En revanche, il s’est montré impliqué dans les duels (10 remportés sur 18). Passeur décisif face au Luxembourg, Bradley Barcola est entré en jeu à la 62e minute de jeu et ne s’est pas mis en évidence avec beaucoup de duels perdus (1 sur 9 remporté). De son côté, Randal Kolo Muani est entré à quelques minutes de la fin (87e) et a pu se procurer une grosse occasion mais sa tête n’était pas cadrée (90e+2). Enfin, Warren Zaïre-Emery est resté sur le banc. Désormais, les Bleus peuvent se concentrer sur leur phase de groupes où ils affronteront l’Autriche (17 juin), les Pays-Bas (21) et la Pologne (25).

Le XI de la France : Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano (Konaté, 62′), T.Hernandez (F.Mendy, 46′) – Kanté, Camavinga – Griezmann (Kolo Muani, 87′) – Dembélé (Mbappé, 74′), Giroud (Barcola, 62′), M.Thuram (Coman, 74′)

Italie / Bosnie-Herzégovine (1-0)

Titulaire et capitaine, Gianluigi Donnarumma a réussi à conserver sa cage inviolée durant cette préparation avant l’Euro. Après un triste match nul face à la Turquie (0-0), l’Italie s’est imposée face à la Bosnie-Herzégovine ce dimanche soir (1-0) grâce à un but de Davide Frattesi. Et le portier du PSG a été l’un des grands artisans de la victoire de la Nazionale en réalisant trois parades dont une en fin de rencontre face Anel Ahmedhodzic (90’+1). Dans son jeu au pied, le portier de 25 ans s’est montré efficace avec 86% de passes réussies (19/22).

Dans le quotidien Tuttosport, la performance de Gianluigi Donnarumma a été saluée avec un 7/10, soit la meilleure note avec le buteur du soir. « En première mi-temps, il est vigilant : il repousse somptueusement en corner un tir dangereux de Hajradinovic, puis il est bien placé sur un coup franc précis – mais pas puissant – de Gazibegovic à la 18e minute. A partir de là, la Bosnie n’est plus visible mais SuperGigio reprenait du service face à Ahmedhodzic. » À l’Euro, le groupe s’annonce corsé pour les Italiens avec des rencontres face à l’Albanie (15 juin), l’Espagne (20) et la Croatie (24).

Le XI de l’Italie : Donnarumma (c) – Darmian, Buongiorno, Calafiori – Bellanova (Di Marco, 66′), Jorginho (Pellegrini, 65′), Fagioli (Cristante, 66′), Cambiaso – Frattesi (Folorunsho, 75′), Scamacca (Retegui, 84′), Chiesa (Raspadori, 76′)

Slovaquie / Pays de Galles (4-0)

Enfin, la Slovaquie s’est largement imposée (4-0) face au Pays de Galles pour son dernier match de préparation. Titulaire et capitaine, Milan Skriniar a disputé l’intégralité de la rencontre (90 minutes). Dans l’ultra-domination de son équipe, le défenseur du PSG s’est assuré d’être bon dans la première relance (125 ballons touchés) avec 97% de passes réussies (112/116). Sur les rares incursions des Gallois, l’ancien de l’Inter s’est montré impeccable dans les duels (3 sur 4 remportés) avec 100% de réussite sur les duels aériens (2/2). Un match propre pour le défenseur de 29 ans qui retrouve des bonnes sensations après sa blessure à la cheville. À l’Euro, la Slovaquie affrontera dans son groupe la Belgique (17 juin), l’Ukraine (21) et la Roumanie (26).