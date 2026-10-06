Dembélé, Doué, Akliouche, Godts, Kvaratskhelia, Zabarnyi, Pacho… Les résultats des internationaux du PSG

Ce lundi soir, plusieurs internationaux du PSG disputaient leur dernier match de cette trêve internationale avec leur sélection. Si certains ont brillé, d’autres n’ont pas marqué de points.

Après plus de deux semaines d’attente, le PSG retrouvera enfin la compétition cette semaine, avec la réception du Mans samedi (20h45 sur Ligue 1+) pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. En attendant, de nombreux internationaux du PSG disputaient leur dernier match de cette trêve internationale ce lundi soir. Quatre Parisiens étaient concernés par l’affiche entre la France et la Belgique. De leur côté, Khvicha Kvaratskhelia et Illia Zabarnyi étaient titulaires lors des rencontres entre l’Irlande du Nord et la Géorgie (0-0) et entre l’Ukraine et la Hongrie (1-2). Enfin, Willian Pacho a disputé une rencontre amicale face au Panama.

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France / Belgique (4-1)

Pour ce match de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations, la France et la Belgique s’affrontaient au Stade de France. Pour cette rencontre, Zinédine Zidane avait une nouvelle fois remanié son onze de départ avec les grandes premières de Guillaume Restes au poste de gardien et de Leny Yoro en défense centrale. De son côté, Maghnes Akliouche a profité de cette revue d’effectif pour démarrer dans un milieu à trois, tandis qu’Ousmane Dembélé enchaînait une deuxième titularisation, cette fois-ci sur l’aile droite de l’attaque des Bleus. Cependant, les deux Parisiens n’ont pas pesé sur la rencontre. Jusqu’à sa sortie à l’heure de jeu, le Ballon d’Or 2025, avec le brassard de capitaine, a fait preuve d’un grand déchet avec 22 pertes de balle et a créé trop peu de danger. Même constat pour Akliouche qui, malgré une certaine activité sur le terrain, n’a pas proposé assez balle au pied jusqu’à sa sortie à l’heure de jeu.

En revanche, l’entrée de Désiré Doué, à la 72e minute, a permis aux Bleus de sonner la révolte. Quelques minutes après son entrée en jeu, le Golden Boy 2025 a égalisé avant de délivrer deux passes décisives à Michael Olise en fin de rencontre. De son côté, Mika Godts a disputé les 20 dernières minutes de la rencontre. Il a réussi à mettre en difficulté Andy Diouf par ses dribbles (4 dribbles réussis sur 5) et s’est montré solide dans les duels (5 sur 6 remportés), mais son équipe était déjà entrée dans un temps faible, lors duquel les Bleus ont renversé la rencontre.

⚽️🇫🇷 DOUÉ ÉGALISE POUR LES BLEUS ! La France doit maintenant aller chercher la victoire ! 💪 🇫🇷 France 1-1 Belgique 🇧🇪 https://t.co/Cv2B6Y9vk1 — TF1 (@TF1) October 5, 2026

Irlande du Nord / Géorgie (0-0)

Pour la quatrième fois de suite, le capitaine de la Géorgie, Khvicha Kvaratskhelia, était titulaire lors de cette trêve internationale. Le numéro 7 du PSG a disputé l’intégralité du match mais n’a pas pesé sur cette rencontre qui s’est soldée par un score nul et vierge (0-0). L’ailier des Rouge & Bleu a affiché un certain déchet dans son jeu avec 73 % de passes réussies et 16 pertes de balle. Il a tiré une seule fois dans cette rencontre. Les Géorgiens ont donc vécu une trêve internationale difficile avec deux matchs nuls et deux défaites et surtout aucun but inscrit en quatre rencontres. Ils pointent à la dernière place de leur groupe avec 2 points, loin derrière le leader, l’Irlande du Nord (8 pts).

Ukraine / Hongrie (1-2)

Dans l’autre match de ce groupe, l’Ukraine s’est inclinée face à la Hongrie (1-2). Dans une rencontre assez équilibrée, les Hongrois ont ouvert le score juste avant l’heure de jeu par l’intermédiaire de Milan Toth (55e). En fin de rencontre, l’entrant Roman Yaremchuk avait égalisé pour les Ukrainiens (83e), mais deux minutes plus tard, le défenseur Mark Csinger a offert la victoire à la Hongrie (1-2). Avec quatre points, l’Ukraine occupe la troisième place de ce groupe. Titulaire, Illia Zabarnyi a disputé l’intégralité de la rencontre. Présent dans la construction du jeu de son équipe, avec 94 ballons touchés, le défenseur parisien s’est surtout montré solide dans les duels (7/8).

Équateur / Panama (1-1, 6-7 t.a.b)

Enfin, l’Équateur disputait une nouvelle rencontre amicale face au Panama ce lundi après-midi, à Tokyo (Japon). Pour cette rencontre, le défenseur du PSG, Willian Pacho, débutait sur le banc et a fait son entrée en jeu à la 64e minute. Le Panama avait ouvert le score par Josue Vergara avant la pause (38e). En seconde période, Juan Riquelme Angulo a égalisé pour la Tri (57e). Les deux équipes se sont départagées aux tirs au but avec une victoire du Panama (1-1, 7 t.a.b. à 6). Willian Pacho n’a pas tremblé au moment de sa tentative.

Willian Pacho 🇪🇨 rentre à Paris après avoir tirer magnifiquement un tir au but #PSG @taichi1oo6_ https://t.co/Jqy9THetqB — ParisTeam (@Paristeamfr) October 5, 2026