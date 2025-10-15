Dembélé, Doué, Barcola… Le point sur les blessés du PSG

Vendredi soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG reçoit Strasbourg dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1. Un match qui pourrait voir de nombreux blessés être aptes.

Le PSG n’a pas été épargné par les blessures en ce début de saison 2025-2026. Plusieurs de ses joueurs sont absents depuis plusieurs semaines. Mais la rencontre contre Strasbourg – au Parc des Princes – vendredi soir dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1 pourrait permettre à Luis Enrique de retrouver de nombreux joueurs blessés. Victime d’une lésion à l’ischio-jambier droit le 5 septembre dernier avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé a retrouvé des bonnes sensations depuis qu’il a retouché le ballon et sa présence dans le groupe parisien pour le match contre Strasbourg, avance Le Parisien. « En l’état, aucune décision définitive n’a encore été prise par Luis Enrique quant à sa participation. L’Espagnol souhaite prendre le pouls de son groupe qui affiche des états de forme disparate après cette fenêtre internationale. Il attendra le dernier entraînement jeudi en fin de journée (17 heures) pour trancher sur ce cas ô combien symbolique et surveillé de près par le staff qui ne veut pas prendre le moindre risque, même si les récents signaux sont positifs. »

Une décision sera prise demain pour Dembélé

En ce qui concerne Désiré Doué, touché au mollet lors du même rassemblement avec l’équipe de France, de l’optimisme entoure le cas du numéro 14 du PSG, assure le quotidien francilien. « Il a pris le temps nécessaire pour revenir à la compétition. Le staff n’a pas voulu non plus précipiter le retour sur les terrains d’un joueur qui a connu sa première grosse blessure avec le PSG. Le voir figurer dans le groupe convoqué par Luis Enrique est un scénario très plausible. » Bradley Barcola, qui avait ressenti des douleurs à la cuisse avant la trêve, effectuera des tests un peu plus poussés lors de la séance de jeudi. Là aussi, une décision définitive quant à sa présence au match face à Strasbourg sera prise à l’issue de l’entraînement, en fonction des sensations du joueur et de celles de Kvaratskhelia qui a disputé 159 minutes avec la Géorgie alors qu’il avait manqué les deux précédents matchs du PSG (gêne musculaire ischio-jambier), lance Le Parisien. Un point sera fait, par ailleurs, pour décider des participations de Fabian Ruiz, João Neves et Senny Mayulu, tandis que le capitaine Marquinhos, blessé au quadriceps gauche, manquera une nouvelle fois à l’appel, conclut le quotidien francilien.