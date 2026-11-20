Deux jours avant le déplacement à Nice dans le cadre de la onzième journée de Ligue 1, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Achraf Hakimi ont assisté au concert symphonique de Tiakola.

Après la trêve internationale, le PSG va retrouver les terrains demain après-midi (17h15, Ligue 1 +) avec le déplacement à Nice pour le compte de la onzième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait compter sur le retour de plusieurs joueurs dans le groupe. Blessés contre le FC Barcelone, Marquinhos et Ousmane Dembélé se rapprochent d’un retour, tout comme Nuno Mendes, blessé à Strasbourg, et Maghnes Akliouche, qui avait dû renoncer au rassemblement des Bleus après avoir subi une gêne contre Troyes.

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Une décompression avant le retour à la compétition

De son côté, Désiré Doué a eu une dent déchaussée après un contact avec un joueur italien lors d’Italie / France et a dû déclarer forfait pour le match contre la Turquie en raisond’une légère tension à l’ischio-jambier. On en sera plus sur leur participation à la rencontre contre Nice dans les prochaines heures, avec le point médical et la conférence de presse de Luis Enrique. Avant de se replonger dans la compétition, Achraf Hakimi, Désiré Doué et Ousmane Dembélé ont profité de leur temps libre pour aller assister au concert symphonique de Tiakola hier soir à la Philharmonie de Paris. Les trois joueurs du PSG ont bien profité de la soirée comme on a pu le voir sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux avant d’aller rencontrer l’artiste et d’échanger avec lui dans les coulisses.