Dembélé, Doué, Kvara, Godts, Zabarnyi… Les résultats des internationaux du PSG

Hier soir, cinq joueurs du PSG étaient concernés par des matches de Ligue des nations. Et le bilan est d’une victoire, un nul et deux défaites.

La trêve internationale touche à sa fin. Hier soir, cinq joueurs du PSG étaient concernés par des matches de Ligue des nations. Après deux victoires, l’équipe de France voulait réaliser la passe de trois avec la réception – au Stade de France – de l’Italie dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des nations. Pour ce choc, Zinédine Zidane avait décidé d’aligner deux joueurs du PSG, Désiré Doué dans le couloir gauche de l’attaque et Ousmane Dembélé en pointe, qui portait le brassard de capitaine. Pour ce premier match en France de la trêve internationale, les Bleus ont dominé la première mi-temps mais sans réussir à se montrer dangereux. C’est même l’Italie qui va croire ouvrir le score mais Moise Kean est signalé hors-jeu. Au retour des vestiaires, la France va s’offrir une double occasion d’entrée par l’intermédiaire de deux joueurs du PSG. À l’entrée de la surface, Désiré Doué tente sa chance d’une frappe enroulée. Il voit sa tentative repoussée par Gianluigi Donnarumma dans les pieds d’Ousmane Dembélé. Ce dernier tente sa chance mais voit son ancien coéquipier au PSG se relever et stopper sa tentative à bout portant (48e). L’équipe de France va continuer à attaquer et être récompensée à la 55e minute. Sur un coup franc aux 20 mètres légèrement sur la droite, Rayan Cherki décale Michael Olise qui marque d’une frappe puissante qui touche la barre avant de rentrer (1-0, 55e). Après ce but, la France va continuer à pousser mais voir l’Italie revenir dans le match. Sur une passe d’Adrien Rabiot, Lucas Da Cunha rate son contrôle et voit Bastoni lui chiper la balle et filer au but pour tromper Mike Maignan (1-1, 68e). La France et l’Italie vont ensuite se procurer plusieurs belles occasions mais sans réussir à marquer. Les Bleus sont tombés sur un grand Gianluigi Donnarumma, qui a réalisé pas moins de sept parades sur la pelouse du Stade de France. La France terminera même la rencontre à dix après l’expulsion de Dayot Upamecano pour un deuxième carton jaune (85e). Les deux équipes se quittent sur ce score de parité (1-1). La France conserve la tête de son groupe avec un point d’avance sur la Belgique, son prochain adversaire lundi soir pour son dernier match de la trêve internationale. Titulaire et capitaine, Ousmane Dembélé n’a pas rendu la meilleure des copies. Il a joué l’intégralité du match mais a eu du mal à se montrer dangereux, à part son action du début de seconde période. De son côté, Désiré Doué a joué 75 minutes. Le numéro 14 du PSG a livré une belle première mi-temps avant de s’éteindre au fil du match. Maghnes Akliouche est lui resté sur le banc.

Troisième titularisation de suite pour Mika Godts

Avec la Belgique, Mika Godts a enchaîné une troisième titularisation de suite. Le numéro 22 du PSG a joué 75 minutes avant d’être remplacé par Leandro Trossard. Remuant sur son côté gauche, il aurait pu avoir une passe décisive, mais Lukebakio a vu sa frappe s’écraser sur le poteau après une belle offrande de l’ancien de l’Ajax Amsterdam. La Belgique s’est facilement imposée contre la Turquie (3-0) grâce à des buts de Kevin De Bruyne (10e et 59e) et Romelu Lukaku (76e). La Belgique se déplacera en France lundi soir pour son dernier match de la trêve internationale. La mauvaise série de la Géorgie se poursuit. Après une défaite et un nul, les coéquipiers de Khvicha Kvaratskhelia, titulaire et capitaine et qui a joué l’intégralité du match, se sont de nouveau inclinés lors de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des nations contre la Hongrie (1-0). Les Géorgiens sont derniers de leur groupe avec un petit point au compteur. Enfin, Illia Zabarnyi, en manque de temps de jeu avec le PSG, était titulaire avec l’Ukraine contre l’Irlande du Nord. Le défenseur central a joué l’intégralité de la rencontre. Les Ukrainiens se sont largement inclinés à domicile (0-3). Illia Zabarnyi a été battu au duel sur le deuxième but irlandais. Il aura un dernier match avant de retrouver le PSG, la réception de la Hongrie lundi soir.