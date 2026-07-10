Dembélé et Doué décisifs… Les notes des joueurs du PSG après France / Maroc

Grâce à des buts de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, l’équipe de France s’est imposée face au Maroc (2-0) et a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026.

L’équipe de France est une nouvelle fois dans le dernier carré de la Coupe du monde. Après 2018 et 2022, les Bleus auront l’occasion de disputer une troisième finale consécutive dans un Mondial. Pour cela, il faudra s’imposer face à l’Espagne ou la Belgique en demi-finale de la compétition. Face au Maroc, la sélection de Didier Deschamps a largement dominé son adversaire. Pour cette rencontre, le sélectionneur des Bleus avait décidé de titulariser deux joueurs du PSG : Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Et les deux Parisiens se sont montrés décisifs, avec une passe décisive pour le Golden Boy et un but pour le Ballon d’Or.

Cinquième but pour Ousmane Dembélé

Préféré à Bradley Barcola dans le couloir gauche, Désiré Doué a eu quelques pertes de balle, mais a su se montrer décisif. Le numéro 14 parisien reçoit la note de 6/10 dans L’Equipe. « Ses pertes de balle sont largement effacées par ce qu’il a bien fait : sa récupération dans les pieds d’Hakimi est à l’origine du penalty (25e), et il a encore chipé un ballon à Bouaddi avant d’écraser sa frappe (35e). Un autre tir (55e), et surtout le décalage pour Mbappé (1-0, 60e). » De son côté, Le Parisien se montre plus généreux envers l’attaquant de 21 ans en lui attribuant la note de 7/10 : « Le joueur du PSG a pleinement justifié la confiance de son sélectionneur en livrant une prestation à la hauteur des attentes sur l’aile gauche. Précieux pour contenir les rares montées d’Hakimi, il s’est également montré inspiré balle au pied. Sa bonne connexion avec Mbappé, déjà visible sur la première occasion du match (4e), s’est confirmée avec sa passe décisive pour le capitaine des Bleus (1-0, 60e). Il aurait pu trouver le chemin des filets, mais Bounou l’a privé de son but (35e). Remplacé par Barcola (77e), qui vient buter sur Bounou en fin de partie (88e). »

De son côté, Ousmane Dembélé a inscrit son cinquième but dans la compétition. Le joueur de 29 ans reçoit également la note 6/10 dans le quotidien sportif. « Sa première période est laborieuse, seulement éclairée par son centre pour Upamecano (4e) et une frappe enroulée du gauche, passée juste à côté (33e). Il a mal négocié quelques coups mais a trouvé le bonheur après la pause, bien aidé par Bounou, trop mou sur sa frappe (2-0, 66e). » Du côté du journal francilien, on se montre une nouvelle fois plus généreux dans la notation avec un 6,5/10. « Délicieux passeur pour la tête d’Upamecano (4e), le Ballon d’Or a longtemps manqué de réussite dans ses prises d’initiative avant d’être logiquement récompensé de ses efforts. Toujours en mouvement, il a inscrit le but du break d’une frappe du droit que Bounou n’a pu qu’effleurer (2-0, 66e). »

Les notes de la France (L’Equipe) : Maignan 6 – Koundé 5, Upamecano 6, Saliba 6, Digne 6 – Koné 7, Rabiot 6 – Dembélé 6 , Olise 5, Doué 6 – Mbappé 7

(L’Equipe) : Maignan 6 – Koundé 5, Upamecano 6, Saliba 6, Digne 6 – Koné 7, Rabiot 6 – , Olise 5, – Mbappé 7 Les notes de la France (Le Parisien) : Maignan 6 – Koundé 6, Upamecano 7, Saliba 6.5, Digne 6.5 – Koné 7, Rabiot 6 – Dembélé 6.5, Olise 5, Doué 7 – Mbappé 7.5

La joie des Bleus dans le vestiaire après la victoire 2-0 face au Maroc ! 🔥 pic.twitter.com/SRJvJDoBJB — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 10, 2026