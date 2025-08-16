Dembélé et Doué ont reçu leurs trophées de meilleur joueur et de meilleur jeune de C1

Lors de la saison 2024-2025, le PSG a remporté la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Ce samedi, deux des protagonistes de ce titre, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, ont reçu leurs trophées de meilleur joueur et meilleur jeune de la C1.

Le PSG a réalisé son rêve de soulever la Ligue des champions la saison dernière avec une large victoire contre l’Inter Milan en finale (5-0). Cela aurait tout de même pu ne pas se produire, le club de la capitale allant chercher sa qualification pour les barrages de la compétition dans son dernier match de la phase de ligue sur la pelouse de Stuttgart (1-4). Après avoir surclassé Brest à ce stade de la compétition (10-0 sur l’ensemble des deux matches), il a éliminé Liverpool en huitièmes de finale, Aston Villa en quart puis Arsenal en demi-finale.

En marge de l’entraînement du jour

Si ce succès a été avant tout un travail d’équipe, plusieurs individualités ont brillé lors de cette campagne européenne historique du PSG. Replacé en faux numéro 9, Ousmane Dembélé a terminé la Ligue des champions avec huit buts et six passes décisives en 15 matches. Il a d’ailleurs été décisif à chaque fois par une passe ou un but depuis le huitième de finale retour sur la pelouse d’Anfield. Des performances qui lui ont permis d’être élu meilleur joueur de la compétition. De son côté, Désiré Doué s’est offert un doublé et une passe décisive en finale et a terminé la compétition avec cinq buts et quatre passes décisives en seize rencontres. L’ancien Rennais a été nommé meilleur jeune de la compétition. Ce samedi, en marge de l’entraînement, les deux joueurs du PSG ont reçu leurs trophées.