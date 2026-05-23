Dembélé et Hakimi absents de l’opposition interne du PSG

Comme prévu depuis plusieurs jours, le PSG a organisé une opposition interne ce samedi, à une semaine de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal. Et les deux cadres, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé, n’ont toutefois pas pris part à cette rencontre amicale.

J-7 avant la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, le 30 mai à Budapest. Sans match d’ici là, le club de la capitale a décidé d’organiser une opposition interne ce samedi au Campus de Poissy. Cette rencontre amicale s’est déroulée sous les yeux du Collectif Ultras Paris, dont 1000 membres ont été conviés.

Vitinha, Ramos et Mbaye buteurs

Mais deux joueurs majeurs n’ont pas pris part à cette opposition : Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. L’international marocain, touché à la cuisse lors de la demi-finale aller de C1 face au Bayern Munich le 28 avril dernier, s’est contenté d’un travail individuel, rapporte L’Equipe. Concernant le Ballon d’Or, il est resté aux soins après avoir ressenti une gêne au mollet lors du dernier match face au Paris FC. En revanche, Nuno Mendes et Willian Pacho ont bien participé à cette rencontre amicale, précise le quotidien sportif. Certains jeunes ont été conviés à cette occasion : Abdou Fanne Drame, Rayan Abo El Nay, Thomas Cordier et Yanis Khafi.

De son côté, RMC Sport précise que deux équipes se sont affrontées. Une équipe composée de Renato Marin, Abdou Fanne Drame, Illia Zabarnyi, Lucas Hernandez, Nuno Mendes, Lucas Beraldo, João Neves, Senny Mayulu, Désiré Doué, Gonçalo Ramos, et Bradley Barcola. L’autre équipe était formée de Matvey Safonov, Warren Zaïre-Emery, Willian Pacho, Marquinhos, Thomas Cordier, Vitinha, Fabian Ruiz, Dro Fernandez, Ibrahim Mbaye, Lee Kang-in et Khvicha Kvaratskhelia. Selon le compte X MacSpace, Ibrahim Mbaye, Gonçalo Ramos et Vitinha ont inscrit les buts de cette opposition. De leur côté, les Ultras n’ont pas hésité à déployer une banderole pour rappeler l’exploit à portée de main : « Une fois c’est historique, deux fois c’est légendaire… » Au repos dimanche et lundi, les joueurs du PSG retrouveront le chemin de l’entraînement mardi.

Équipe noire : Marin – Fanne Drame, Zabarnyi, Hernandez, Mendes – Beraldo, Neves, Mayulu – Doué, Ramos, Barcola

Équipe blanche : Safonov, Zaïre-Emery, Pacho, Marquinhos, Cordier- Vitinha, Ruiz, Dro – Mbaye, Lee, Kvaratskhelia

L’entraînement du jour avec vous ! ❤️‍🔥💙 pic.twitter.com/hlDPzxCxZM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 23, 2026

HAKIMI ovationné 👏🏾👏🏾🔴🔵



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