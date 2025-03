Dembélé et Hakimi battus par Gouiri pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 du mois de février

Auteur d’une saison formidable, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé étaient en concurrence avec Amine Gouiri pour le titre de meilleur joueur du mois de février en Ligue 1. Et les Parisiens ont été battus par le Marseillais.

Ousmane Dembélé est très certainement le meilleur joueur de Ligue 1. Le numéro 10 du PSG, meilleur buteur de championnat (20 réalisations), avait été nommé meilleur joueur du mois de janvier de Ligue 1. Il était de nouveau nommé pour le mois de février, lui qui avait marqué six buts en cinq matches lors du mois écoulé en championnat.

A voir aussi : Pour Hakimi, Dembélé peut prétendre au Ballon d’Or

Pas de troisième trophée pour le PSG

Il était en concurrence avec son coéquipier du PSG, Achraf Hakimi (deux buts en trois matches) et Amine Gouiri (deux buts et trois passes décisives en quatre rencontres). Ce dimanche, dans l’émission Téléfoot, le nom du lauréat pour ce trophée du meilleur joueur du mois de février a été dévoilé. Ousmane Dembélé ne fera pas le doublé, alors qu’Achraf Hakimi ne sera pas le troisième parisien récompensé cette saison, après Dembélé en janvier, donc, et Bradley Barcola en septembre. Les fans ont en effet choisi Amine Gouiri. Le Marseillais a récolté 43% des voix, devant Ousmane Dembélé (39%) et Achraf Hakimi (18%).