Dembélé et Marquinhos présents à l’entraînement du PSG

À J-2 de sa finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo, Luis Enrique a pu compter sur la quasi totalité de son groupe à l’entraînement.

Le PSG veut conclure son année 2025 légendaire avec un sixième titre. Pour cela, les champions d’Europe devront s’imposer face à Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale ce mercredi (18h sur M6 et beIN SPORTS 1). Et chose rare depuis le début de la saison, Luis Enrique peut compter sur la quasi totalité de ses forces vives pour cette dernière échéance importante de l’année.

Mayulu va rejoindre ses coéquipiers ces prochaines heures

En effet, seul Achraf Hakimi est forfait. Absents lors du dernier match, Marquinhos et Ousmane Dembélé ont effectué leur retour à l’entraînement. En effet, comme le rapporte Le Parisien, les deux cadres de l’effectif étaient présents lors de la séance à huis clos au Al Ersaal Training Site de Doha. Victime d’une fatigue musculaire face à l’Athletic Bilbao (0-0), le capitaine parisien « a pu tester ses sensations avec ou sans ballon et effectuer quelques exercices. » Mais Luis Enrique ne prendra aucun risque avec le Brésilien de 31 ans. Absent lors des deux derniers matches pour cause de maladie, Ousmane Dembélé était aussi aux côtés de ses coéquipiers ce lundi à Doha. « Le Ballon d’or a notamment participé à des exercices de conservation de balle dans des petits espaces. Des nouvelles rassurantes pour le champion du monde 2018 qui devrait, normalement, figurer sur la feuille de match face à Flamengo », précise LP.

Concernant Senny Mayulu, il devrait rejoindre ses partenaires dans les prochaines heures. Malade et forfait de dernière minute face au FC Metz (2-3) samedi dernier, le Titi n’avait pas fait le voyage avec ses coéquipiers et était resté à Paris pour soigner son syndrome viral. Un dernier entraînement est au programme ce mardi.