Dembélé exceptionnel porte les Bleus vers la première place !

Déjà qualifiée pour les seizièmes de finale avant le coup d’envoi, l’équipe de France a terminé sa phase de groupes par une troisième victoire en autant de match grâce à un Dembélé historique.

Reçu 3/3 ! L’équipe de France enchaîne avec une troisième victoire de suite dans ce mondial grâce à son succès face à la Norvège (3-1), ce vendredi. Mais au-delà du résultat, cette rencontre a surtout été marquée par la performance XXL d’Ousmane Dembélé. Très attendu après plusieurs interrogations autour de son début de compétition, l’attaquant français a confirmé sa mi-temps face à l’Irak, avec 1 but et 1 passe décisive, pour réaliser une première période tout simplement stratosphérique contre la Norvège !

Dembélé répond sur le terrain

Les Bleus ont immédiatement mis la pression sur la Norvège. Après une barre transversale trouvée par Kylian Mbappé au bout de 23 secondes. Mais quelques minutes, ce fût le début du Dembélé show !

Le joueur français a ouvert le score d’un but magnifique à la 6e minute. Déjà très en jambes, il a ensuite récidivé à la 20e minute pour permettre à l’équipe de France de mener 2-0. La Norvège a rapidement réduit l’écart par Aasgaard, mais Dembélé a de nouveau frappé à la 32e minute pour signer un triplé retentissant avant la pause.

Avec cette première période exceptionnelle, Ousmane Dembélé a clairement marqué les esprits. Auteur de trois buts face à la Norvège, il porte désormais son total à quatre réalisations et une passe décisive depuis le début de la Coupe du monde. Il devient le meilleur buteur des Bleus à égalité avec Mbappé.

Maignan décisif, un dernier but 100% PSG

Si Dembélé a illuminé la première période, les Bleus ont aussi connu plusieurs alertes défensives. Larsen a notamment eu une grosse occasion à la 14e minute.

Au retour des vestiaires, la France a encore tremblé avec un penalty concédé par Theo Hernandez sur Oscar Bobb. Mais Mike Maignan a repoussé la tentative norvégienne, avant de réaliser un nouvel arrêt important à la 70e. Entre-temps, Kylian Mbappé s’est procuré plusieurs situations sans parvenir à alourdir le score.

Ousmane Dembélé a finalement cédé sa place à Bradley Barcola après son triplé. Une sortie logique au terme d’une prestation majeure, qui vient apporter une réponse forte aux critiques et aux interrogations qui accompagnaient son début de compétition. Cette entrée sera décisive, puisque dans le temps additionnel, Barcola dépose une merveille de balle sur la tête de Désiré Doué qui inscrit son premier but en Coupe du Monde dans une action 100% Paris Saint-Germain.

PSG 4, Norvège 1, la France finit donc en tête de sa poule et se projette vers les seizièmes de finale gonflée à bloc !

Le fil du match