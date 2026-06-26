Dembélé exceptionnel porte les Bleus vers la première place !
Déjà qualifiée pour les seizièmes de finale avant le coup d’envoi, l’équipe de France a terminé sa phase de groupes par une troisième victoire en autant de match grâce à un Dembélé historique.
Reçu 3/3 ! L’équipe de France enchaîne avec une troisième victoire de suite dans ce mondial grâce à son succès face à la Norvège (3-1), ce vendredi. Mais au-delà du résultat, cette rencontre a surtout été marquée par la performance XXL d’Ousmane Dembélé. Très attendu après plusieurs interrogations autour de son début de compétition, l’attaquant français a confirmé sa mi-temps face à l’Irak, avec 1 but et 1 passe décisive, pour réaliser une première période tout simplement stratosphérique contre la Norvège !
Dembélé répond sur le terrain
Les Bleus ont immédiatement mis la pression sur la Norvège. Après une barre transversale trouvée par Kylian Mbappé au bout de 23 secondes. Mais quelques minutes, ce fût le début du Dembélé show !
Le joueur français a ouvert le score d’un but magnifique à la 6e minute. Déjà très en jambes, il a ensuite récidivé à la 20e minute pour permettre à l’équipe de France de mener 2-0. La Norvège a rapidement réduit l’écart par Aasgaard, mais Dembélé a de nouveau frappé à la 32e minute pour signer un triplé retentissant avant la pause.
Avec cette première période exceptionnelle, Ousmane Dembélé a clairement marqué les esprits. Auteur de trois buts face à la Norvège, il porte désormais son total à quatre réalisations et une passe décisive depuis le début de la Coupe du monde. Il devient le meilleur buteur des Bleus à égalité avec Mbappé.
Maignan décisif, un dernier but 100% PSG
Si Dembélé a illuminé la première période, les Bleus ont aussi connu plusieurs alertes défensives. Larsen a notamment eu une grosse occasion à la 14e minute.
Au retour des vestiaires, la France a encore tremblé avec un penalty concédé par Theo Hernandez sur Oscar Bobb. Mais Mike Maignan a repoussé la tentative norvégienne, avant de réaliser un nouvel arrêt important à la 70e. Entre-temps, Kylian Mbappé s’est procuré plusieurs situations sans parvenir à alourdir le score.
Ousmane Dembélé a finalement cédé sa place à Bradley Barcola après son triplé. Une sortie logique au terme d’une prestation majeure, qui vient apporter une réponse forte aux critiques et aux interrogations qui accompagnaient son début de compétition. Cette entrée sera décisive, puisque dans le temps additionnel, Barcola dépose une merveille de balle sur la tête de Désiré Doué qui inscrit son premier but en Coupe du Monde dans une action 100% Paris Saint-Germain.
PSG 4, Norvège 1, la France finit donc en tête de sa poule et se projette vers les seizièmes de finale gonflée à bloc !
Le fil du match
- 01′ La Barre transversale trouvée par Mbappé après… 23 secondes de jeu ! Ça commence très fort !!
- 04′ Bel arrêt de Selvik sur une grosse frappe de Koné ! Très beau mouvement d’Ousmane Dembélé au départ de l’action !
- 06′ POPOPOPOPOPOOO OUSMANE !!!!!!! MAGNIFIQUE BUUUUUT !!!!! EN MODE BALLON D’OR !!!! 1-0 POUR L’EDF 🇫🇷❤️💙
- 09′ Berg obtient le premier carton jaune de ce match sur une faute grossière sur Olise
- 12′ Olise est tout proche du 2-0… mais son ballon est contré au dernier moment !
- 14′ Quelle occasion norvégienne !! Larsen récupère le ballon et lâche une grosse demi-volée… Ça passe juste au-dessus ! Les Bleus ont eu chaud !
- 17′ Nouvelle occasion de Mbappé qui est bien lancé en profondeur par Désiré Doué, mais sa frappe est bien repoussée du pied par Selvik
- 20′ OOOOHHHH OUSMANE !!!! MAIS METTEZ DU RESPECT SUR LE BALLON D’OR !!!!!!!!!! QUEL BUT MAGNIFIQUE !!!!! 2-0 POUR L’EDF !!!!!!
- 21′ Le match devient fou ! La Norvège réduit le score sur l’engagement par Aasgaard. 2-1 !
- 25′ Pause fraicheur ! On en a besoin !
- 28′ Gros cafouillage dans la défense française… Pas vraiment rassurante depuis le début de cette rencontre…
- 32′ MAIS ARRÊTEZ LE !!!!!! NOTRE BALLON D’OR !!!!! OUSMANE DEMBELE !!!!!!!! LE TRIPLE !!!!!! 3-1
- Ousmane Dembélé est désormais le meilleur buteur de l’équipe de France (à égalité avec Mbappé) et a délivré 1 passe décisive. Ballon d’Or
- 42′ Quel sauvetage d’Upamecano en aile de pigeon sur ce corner ! incroyable !
- 43′ Sur la contre attaque, Dembélé est bien lancé, il peut y aller seul… mais le Parisien fait preuve de trop d’altruisme et sa passe est bien repoussée
- 44′ Koné qui réalise un beau une deux avec Mbappé, mais belle sortie dans les pieds de Selvik
- 45′ QUELLE MI-TEMPS ! L’ÉQUIPE DE FRANCE MÈNE 3-1 GRÂCE À UN TRIPLÉ D’OUSMANE DEMBÉLÉ !!!!
- 48′ Pénalty pour la Norvège. Faute vraiment évitable de Théo Hernandez sur Bobb…
- 50′ ET PENALTY REPOUSSÉ PAR MAIGNAN !!! MAGIC MIKE !!
- 53′ UNe nouvelle perte de balle en défense amène un corner pour les Norvégiens. Sur celui-ci, ils sont tout proches de marquer le 2ème but.
- 55′ La nouvelle frappe de Mbappé qui frappe… mais ça passe au-dessus du cadre
- 63′ Bon pressing de Mbappé qui récupère le ballon se projète… Mais fait preuve d’individualisme et décide de frapper? C’est contré
- 65′ Après son triple, le Ballon d’Or est remplacé par Bradley Barcola
- 67′ Pause fraicheur
- 70′ Nouvel arrêt décisif de Maignan… La défense….
- 80′ Bel appel en profondeur de Barcola, il est un petit peu trop excentré et frappe. Mais bien dégagé par le portier adverse en corner.