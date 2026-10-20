Dembélé, Hakimi… Les chiffres clés avant PSG / Barcelone

Le PSG reçoit ce mardi soir le FC Barcelone lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Quelques heures avant ce choc, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

C’est l’affiche qu’attendait le monde du football. Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG reçoit – au Parc des Princes – le FC Barcelone pour le compte de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les deux meilleures équipes d’Europe vont s’affronter et devraient offrir un beau spectacle. Cette rencontre sera la seizième entre les deux équipes en Ligue des champions. Seul le Bayern Munich a affronté plus de fois le PSG dans la compétition (17) comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu. Toutes compétitions confondues, le PSG a affronté à 16 reprises le Barça. Le bilan est équilibré avec six victoires pour le PSG, six victoires pour le Barça et quatre nuls. Le PSG va jouer son 48e match officiel contre une équipe espagnole. Le bilan est en la faveur des doubles champions d’Europe avec 22 victoires, 10 nuls et 15 défaites.

Un record en vue pour Ousmane Dembélé

Ce soir, le PSG jouera son 151e match européen au Parc des Princes pour 95 victoires, 34 nuls et 21 défaites. Ce PSG / Barcelone sera le 192e match de Ligue des champions du club de la capitale. Le bilan est de 105 victoires, 35 nuls et 51 défaites. Annoncé titulaire ce soir, Achraf Hakimi pourrait disputer son 60e match de Ligue des champions sous le maillot du PSG. S’il marque ce soir, Ousmane Dembélé pourrait égaler un record d’Edinson Cavani. En effet, le numéro 10 du PSG reste sur six matches avec au moins un but en Ligue des champions. El Matador avait réalisé cet exploit sept fois de suite lors de la saison 2016-2017. Michel Kollar indique aussi que le PSG aime jouer au Parc des Princes en C1. Il reste en effet sur une série de sept matches européens sans défaite dans son antre. Le double tenant du titre reste d’ailleurs sur treize matches européens sans défaite.