Dembélé : « Il faut féliciter l’équipe et surtout les passeurs »

Dans un match plaisant, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Brest (2-5) grâce notamment à un triplé d’Ousmane Dembélé. Les Parisiens poursuivent leur belle semaine.

Après son beau succès contre Stuttgart en Ligue des champions mercredi soir (1-4), le PSG se déplaçait ce samedi après-midi à Brest, son futur adversaire lors des barrages de la Champions League. Dans un match très plaisant, ce sont les Parisiens qui vont ouvrir le score par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé, idéalement servi par Bradley Barcola après une percée dont il a le secret. Au retour des vestiaires, Brest va égaliser par l’intermédiaire de Del Castillo avant de voir Ousmane Dembélé s’offrir un triplé, son deuxième de suite. Ludovic Ajorque, après un très bel enchaînement, va redonner espoir aux Brestois, un espoir douché par Gonçalo Ramos auteur d’un doublé en fin de match (2-5). Au micro de BeIN Sports 1, Ousmane Dembélé, élu homme du match. Il a tenu à saluer la performance de ses passeurs.

« On devait faire le boulot aujourd’hui »

« Mon triplé ? C’est bien, mais après, je pense qu’aujourd’hui, il faut féliciter l’équipe et surtout les passeurs. Le premier but, je n’ai plus qu’à la pousser au fond. Et sur le troisième but, la passe de Kang-in, elle est exceptionnelle. Il m’a vu et je n’ai plus qu’à la mettre. C’est bien, je suis bien placé. Je suis dans mon rôle de numéro 9. Je me dois de marquer des buts. Je pense que si tu as un match à jouer un peu la carotte, un peu derrière la défense, on peut marquer des buts. Avant, je jouais plus milieu droit, collé à la ligne. Donc, c’était plus difficile d’aller marquer des buts. Je devais dribbler trois ou quatre joueurs avant de pouvoir marquer. Là, en numéro 9, tu n’as qu’un joueur ou sinon, tu n’as qu’à pousser le ballon comme je l’ai fait aujourd’hui. C’est bien, il faut continuer. Un message à Brest avant la Ligue des champions ? Oui, c’était important de gagner. On sait que l’on va les jouer encore en Ligue des champions. On devait faire le boulot aujourd’hui pour continuer notre bonne forme. On verra en Ligue des champions. »