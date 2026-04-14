Dembélé : « Il faut souffrir pour aller au bout de cette compétition »

Après avoir remporté la manche aller au Parc des Princes (2-0), le PSG s’est imposé sur la pelouse d’Anfield pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des champions.

Ce mardi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse d’Anfield en quart de finale retour de la Ligue des champions. Après avoir pris une option au Parc des Princes la semaine dernière (2-0), les Parisiens, qui ont souffert en deuxième mi-temps, se sont imposés contre les Reds grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé et un Matvey Safonov héroïque dans ses buts (0-2). Au micro de Canal Plus Foot, Ousmane Dembélé, élu homme du match, est revenu sur cette qualification en demi-finale.

« J’espère faire une très très bonne fin de saison »

« Une qualification plus compliquée qu’on le pensait ? Bien sûr, on est en Ligue des champions, en quart de finale, dans un stade comme ça même si on a gagné 2-0 à l’aller. On savait que cela allait être difficile. De toute façon, il n’y a pas de match facile en Champions League. Il faut souffrir pour aller au bout de cette compétition. En première mi-temps, on a eu des occasions où je pense que l’on a un peu maitrisé ce match, plus qu’en deuxième mi-temps. Mais c’est normal, c’est la Ligue des champions. Il n’y a que des bonnes équipes. On ressort de cette double confrontation avec deux victoires, c’est très bien. Un peu revenchard ? Ça fait longtemps que j’ai envie de montrer mon football. Chaque match, je veux aider l’équipe que ce soit sur un but ou une passe décisive ou en pressant le gardien. J’essaye de donner le maximum pour le PSG. J’espère faire une très très bonne fin de saison, surtout qu’il y a des échéances importantes. »