Dembélé : « Il nous reste encore un titre à aller chercher »

Touché aux quadriceps de la cuisse gauche avec l’équipe de France le 5 juin, Ousmane Dembélé a retrouvé les terrains avec le PSG contre l’Inter Miami. Il a hâte d’affronter le Bayern Munich demain.

Demain soir (18 heures, DAZN), le PSG affronte le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Presnel Kimpembe devrait être forfait, lui qui ne s’est pas entraîné de la semaine après un coup reçu à l’entraînement la semaine dernière, alors qu’il y a une incertitude autour de Fabian Ruiz, absent de l’entraînement hier en raison d’un virus. Touché aux quadriceps de la cuisse gauche avec l’équipe de France il y a un mois, Ousmane Dembélé a fait son retour sur les terrains lors du huitième de finale remporté par le PSG contre l’Inter Miami dimanche dernier (4-0). À la veille de la rencontre contre les Munichois, l’attaquant s’est confié à PSG TV.

Les deux jours de repos après l’Inter Miami

« On se sent très bien. Les deux jours de repos après le huitième de finale contre l’Inter Miami ont fait du bien. On a pu un peu retrouver les familles. Après, on a repris directement les entraînements, même s’il fait extrêmement chaud. Mais on est bien. Un peu moins chaud aujourd’hui ? Ça fait un peu de bien. On est bien préparé et on va bien se préparer pour demain. »

La saison 2024-2025

« La saison a été incroyable. Après, comme on s’est dit depuis le début, c’est de ne rien lâcher, de jouer son football. Et puis surtout d’avoir la mentalité de tout gagner. C’est ce que l’on a fait, pratiquement. Il nous reste encore un titre à aller chercher. La mentalité, l’état d’esprit de tout l’effectif a été exceptionnel depuis le début. On espère bien finir cette saison. »

Le Bayern Munich

« On sait que le Bayern Munich, c’est très difficile. Que ce soit dans l’histoire du PSG ou bien dans ma propre histoire, ça a toujours été difficile contre cette équipe. C’est une équipe que l’on respecte beaucoup. Mais, on va jouer à fond pour pouvoir passer le prochain tour. Je pense que cela va être un super match. »