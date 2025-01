Dembélé : « Il y a des joueurs qui ont envie de gagner des choses avec le PSG »

Ce mercredi soir, le PSG a réalisé une très belle performance sur la pelouse de Stuttgart (1-4). Les Parisiens sont qualifiés pour les barrages de la Ligue des champions.

Avec sa victoire contre Manchester City (4-2) la semaine dernière, le PSG pouvait se contenter d’un match nul pour se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions. Mais les Parisiens ont fait bien mieux en s’offrant une très belle prestation sur la pelouse de Stuttgart lors de la huitième et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Avec un Ousmane Dembélé des grands soirs, auteur d’un triplé, le club de la capitale s’est largement imposé (1-4) et valide donc sa qualification aux barrages de la Champions League. Au micro de Canal Plus, Ousmane Dembélé, élu homme du match, est revenu sur cette belle victoire.

« Il y a des joueurs qui se battent pour le maillot »

« Il y a de la fierté. Je pense que l’on a fait un match plein du début jusqu’à la fin, même s’il y a eu le but de Stuttgart. Depuis quelque temps, on est très bien, on joue bien, on contrôle la possession, on gagne nos matches. Il y a un très bon état d’esprit depuis le début. On est content d’être qualifié pour les barrages. Comment le PSG est devenu injouable ? Seulement le travail. Après, il y a des joueurs qui ont envie de gagner des choses avec le PSG, qui courent, qui se battent pour le maillot. C’est le plus important et cela donne ces résultats-là. Mon triplé ? Je suis content. Je suis beaucoup plus proche du but en jouant numéro 9. Dès que j’élimine un joueur, je suis devant le but. J’ai cette lucidité pour marquer. Je suis aussi très bien servi par mes partenaires. Je suis content. Monaco ou Brest en barrage, une bonne nouvelle d’affronter un club français ? Quoi qu’il arrive, en barrage, c’est la bagarre. On va se préparer tranquillement, il y a des matches de championnat avant. On verra. »