Dembélé : « Important de partager le Ballon d’Or à la maison »

Lundi soir, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or. Ce samedi, à l’issue de la victoire du PSG contre Auxerre, il a présenté son trophée aux supporters du PSG.

Blessé depuis le début du mois de septembre, Ousmane Dembélé ne peut pas aider le PSG à gagner sur le terrain. Après sa saison 2024-2025 XXL, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or. Un trophée qui lui a été remis lundi soir. Ce samedi, à l’issue de la victoire du PSG contre Auxerre, le numéro 10 parisien a présenté son trophée au public du Parc des Princes. Au micro de Ligue 1 +, l’international français a évoqué cette présentation.

« Je serai de retour très bientôt »

« C’était important de le partager à la maison, comme ça. Ça fait toujours plaisir. Ils ont fait un accueil incroyable, que ce soit pour moi, pour toute l’équipe, et pour le coach qui a eu le trophée de meilleur entraîneur. Ce n’est que du plaisir. Pas voulu parler au centre du terrain, trop d’émotions ? Non, mais je m’attendais à ça, surtout venant de Marquinhos, qui poussait pour que je parle. Pas mon naturel ? Pas ce soir (rire !). Une semaine folle ? Tout le monde était content pour moi et ça fait plaisir. Cette semaine, je l’ai très bien vécue, même si elle a été mouvementée. Le lendemain de la cérémonie, il y a eu beaucoup d’interviews, c’était un peu mouvementé, mais ces trois derniers jours, c’était un peu plus calme. Le match de ce soir ? Il faut continuer à gagner. On sait que c’est la première partie de saison, qu’il faut être dans les clous pour bien démarrer la deuxième partie de saison. On va essayer de se qualifier pour la Ligue des champions, d’être bien aussi en Ligue 1 et puis de continuer. La rééducation se passe bien, on vous retrouve sur le terrain contre Strasbourg (17 octobre, NDLR) ? Je ne sais pas si j’ai le droit de le dire, mais ça se passe bien, je serai de retour très bientôt. »