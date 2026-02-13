Dembélé, inefficacité… La conférence de presse de Luis Enrique

En ouverture de la 22e journée de Ligue 1, le PSG s’est incliné sur la pelouse de Rennes (3-1). Luis Enrique a pointé du doigt l’inefficacité de ses joueurs avant de recadrer Ousmane Dembélé.

Le PSG voulait préparer de la meilleure des manières son barrage aller de Ligue des champions contre Monaco mardi soir. Contre le Stade Rennais, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe quasiment type. Dans une rencontre qu’il a totalement dominée, le club de la capitale a pêché dans la finition et a vu les Rennais réaliser l’exploit de la 22e journée de Ligue 1 (3-1). Présent en conférence de presse d’après-match, dans des propos relayés par Le Parisien, le coach du PSG est revenu sur le manque d’efficacité de son équipe avant de se projeter sur le match contre Monaco, tout en recadrant Ousmane Dembélé après ses propos d’après-match dans lesquels il tançait certains de ses coéquipiers.

Son explication de la prestation de son équipe contre Rennes

« C’est très facile. On a exactement le même nombre d’expected goals. Mais contre l’OM on a marqué cinq buts, là seulement un. C’est simple ! »

Les propos de Dembélé

« (Il parle en espagnol et s’emporte) Je vais répondre en espagnol… Les déclarations des joueurs à la fin du match n’ont aucune valeur. Aucune. Celles des entraîneurs non plus, mais celles des joueurs, aucune. Je ne vais répondre à aucune question d’un joueur, à aucune réponse d’un joueur. Je ne permettrai jamais à aucun joueur d’être au-dessus du club. Donc, c’est clair. La personne responsable de l’équipe, c’est moi. Je ne permettrai à aucun joueur de penser qu’il est plus important que le club. Personne n’est au-dessus du club, ni moi, ni le directeur sportif, ni le président. Donc, ces déclarations ne valent rien. Elles sont le fruit de la fin d’un match. Je pense que c’est clair. »

Ne jouer qu’un match par semaine peut-il avoir un impact sur le réalisme et le rythme de l’équipe ?

« Non, aujourd’hui on a manqué d’efficacité, c’est tout. On a eu des occasions en première période, trois très claires, selon moi. On rentre au vestiaire avec un but de retard et en seconde période, on s’est créé plus d’occasions que l’adversaire. On manque d’efficacité, c’est tout. Rennes a joué un très bon match, a mis de l’intensité. Ils se sont créé moins d’opportunités que nous mais ils marquent trois buts. Ils méritent de gagner. »

Une explication objective à ce manque d’efficacité ?

« C’est le côté merveilleux du football. Ça dépend des individualités, de l’inspiration, c’est ce qui rend le football merveilleux. C’est la différence entre cette semaine et la semaine dernière. Il faut accepter ça. Je ne suis pas du genre à individualiser les prestations après une défaite, ce n’est pas une méthode. Il faut tous s’améliorer. D’autant que le meilleur moment de la saison. Avec cette performance, il faut prendre des décisions. »

Pourquoi l’équipe a plus de mal à enchaîner ?

« Aujourd’hui il manquait de l’efficacité. On joue à l’extérieur face à une très belle équipe. On a fait le boulot, on aurait pu être en avance au score, faire match nul. Mais on a laissé passer notre chance. Ils marquent trois fois, nous une. »

La troisième défaite du PSG en 2026

« C’est la même chose pour tous les coachs, si tu gagnes, tu es très bon, si tu rates, tu ne l’es pas. C’est dommage selon moi car on lutte beaucoup, on fait beaucoup d’efforts pour gagner en confiance. Mais ce type de match est dangereux, car tu perds de la confiance et ce n’est pas simple de surmonter ça. »

Mes joueurs ont-ils trop pris en confiance ?

« Aujourd’hui, je pense qu’on a fait le boulot mais ce n’est facile de jouer à l’extérieur. »

Inquiet avant Monaco ?

« Moi, je suis inquiet tous les jours car je veux qu’on s’améliore tout le temps. J’en demande plus aux joueurs tous les jours. C’est dommage car au clasico on a été très précis. Aujourd’hui ça a été tout le contraire. C’est dommage mais le football, ça fonctionne comme ça. »









































































