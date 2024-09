Hier soir, l’équipe de France s’est imposée contre la Belgique grâce à des buts de deux joueurs du PSG, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Ce dernier fait partie des meilleurs joueurs du match.

Après sa défaite contre l’Italie au Parc des Princes vendredi soir (1-3), l’équipe de France a retrouvé la victoire hier soir contre la Belgique (2-0) lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Nations grâce à des buts de deux joueurs du PSG, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Le premier cité a encore une fois fait trembler les filets, lui qui a marqué cinq fois lors de ses six dernières titularisations avec les Bleus. Une statistique qui montre qu’il se sent plus à l’aise en sélection qu’en club. Dans L’Equipe, il a obtenu la note de 6. « Didier Deschamps lui maintient sa confiance malgré son temps de jeu en club et « RKM » lui rend toujours. Très disponible, en relais comme dans la profondeur, le Parisien n’a pas tout réussi. Mais il est efficace. » Pour Le Parisien, c’est un 5,5. « Discret à la pointe de l’attaque, il s’est montré efficace en ouvrant le score d’un tir puissant dévié par Faes à 6 m du but (1-0, 29e). Sans être génial, il a cherché à bouger le bloc adverse et fait valoir son jeu en déviation après la pause (46e). »

Un Dembélé insaisissable

Titulaire dans le couloir droit de l’attaque de l’équipe de France, Ousmane Dembélé a brillé, s’offrant un magnifique but. Il est aussi impliqué sur le but de son coéquipier au PSG, Randal Kolo Muani, voyant sa frappe repoussée par le gardien belge dans les pieds de l’ancien nantais. Dans le quotidien sportif, il a obtenu un 7, meilleure note au côté de William Saliba et Manu Koné. « Il ressort souvent de ses prestations en Bleus cette même frustration. Et parfois, on se souvient à quel point ce joueur est différent. Toujours capable de créer l’étincelle, il a, dans un premier temps, manqué de justesse dans la réalisation. Présent – par sa frappe – sur l’action du but (1-0, 29e), le Parisien, auteur d’un tir splendide (57e) sur son but (son 6e en Bleus), est monté en puissance et aurait pu s’offrir un doublé (66e). Il sert parfaitement Mbappé (74e). » Du côté du quotidien francilien, c’est un 6,5. « Parfois maladroit lors du premier acte, même s’il est à l’origine du 1-0 sur un tir repoussé, le n° 10 du PSG a été beaucoup plus convaincant au retour des vestiaires. Il a donné le tournis à Theate et fait le break d’un but superbe du pied gauche en rentrant à l’intérieur (2-0, 57e). »