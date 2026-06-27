Dembélé : « J’ai préféré mes matchs contre le Sénégal ou l’Irlande »

Auteur d’un triplé lors de la victoire de l’équipe de France face à la Norvège (4-1), Ousmane Dembélé a été logiquement désigné homme du match et montre ses grandes ambitions.

Déjà décisif face à l’Irak quelques jours plus tôt, l’attaquant français poursuit sa montée en puissance dans cette Coupe du monde. Malgré cette prestation de très haut niveau, le joueur est resté mesuré après la rencontre, rappelant que le plus important restait à venir.

« On veut gagner tous les matches »

Interrogé au micro de M6 quelques minutes après le coup de sifflet final, Ousmane Dembélé a préféré retenir la victoire collective plutôt que sa performance personnelle. Le Français a insisté sur l’objectif des Bleus, qui était de terminer en tête du groupe avant le début de la phase à élimination directe.

« Un sourire ? On reste concentré. C’était un match important pour terminer premier du groupe. On veut gagner tous les matches, et on va rester concentrés parce que ce qui va venir va être encore plus difficile. »

L’attaquant s’est également réjoui de la complicité offensive qui se développe au fil des rencontres avec ses partenaires.

« Il y a des joueurs de qualité sur le terrain, ou même sur le banc. Et avec la communication, c’est plus facile. On se comprend mieux donc c’est bien, il faut continuer. »

« J’ai préféré mes matches contre le Sénégal ou l’Irlande »

Quelques instants plus tard, en zone mixte, Ousmane Dembélé a reconnu vivre « un moment unique » après son triplé, tout en refusant de s’emballer avant la phase à élimination directe.

« C’est un moment unique et important pour moi. Je pense que j’ai été plus influent. Le plus important c’est de rester concentré. Il y a des choses importantes qui vont arriver. »

Interrogé sur la possibilité qu’il ait réalisé son meilleur match en équipe de France, le Parisien a d’ailleurs surpris par sa réponse. Malgré son triplé et son titre d’homme du match, il a estimé avoir livré de meilleures prestations auparavant.

« Je suis content, c’est un sentiment unique pour moi. Après, oui ma performance est bonne, mais j’ai préféré mes matchs contre le Sénégal ou l’Irlande. Je pense que j’ai été beaucoup plus influent. Il faut rester concentré… »

Le Français a également insisté sur la nécessité de rester focalisé sur l’objectif collectif.

« Je me sens très bien, que ce soit sur le terrain ou avec l’équipe. On doit penser à l’équipe. Une Norvège avec beaucoup de rotation. On doit gagner et se concentrer. Le plus important va arriver. Il ne faut pas s’enflammer. »

Auteur de trois buts face à la Norvège et élu homme du match, Ousmane Dembélé confirme ainsi sa montée en puissance dans cette Coupe du monde. Mais à l’image de son discours après la rencontre, le Ballon d’Or français préfère déjà se projeter vers la suite de la compétition.