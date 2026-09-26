Dembélé : « Je joue toute la saison dans l’axe au PSG, ce n’est pas nouveau »

Après la première victoire de l’équipe de France face à la Turquie (1-0) sous l’ère Zinédine Zidane, l’attaquant du PSG Ousmane Dembélé est revenu sur la prestation des Bleus.

Pour ses débuts sur le banc de l’équipe de France, Zinédine Zidane devait gérer un déplacement difficile en Turquie pour la première journée de la Ligue des nations. Sans être brillants, les Bleus se sont imposés sur la plus petite des marges grâce à un but de Kylian Mbappé (1-0). En plus du résultat, les choix de « ZZ » étaient attendus pour sa première. Comme annoncé depuis quelques jours, Ousmane Dembélé a bien évolué à la pointe de l’attaque française, soit le même positionnement qu’au PSG.

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« Je me suis senti très bien »

Après la rencontre, au micro de TF1, le Ballon d’Or 2025 est revenu sur la performance des Bleus face à la Turquie : « On espérait une victoire, bien sûr, surtout sur un terrain compliqué, mais je pense qu’on a fait un très bon match dans l’ensemble. On aurait même pu marquer un ou deux buts de plus. Venir ici, en Turquie, dans un stade chaud, on savait que ce ne serait pas facile. Toute la semaine, on a très bien préparé ce match. Le coach attendait du jeu, beaucoup de communication sur le terrain. Il nous a donné une tactique, un 4-3-3, à mettre en place face à la Turquie. On a fait un très bon match dans l’ensemble, on a été costauds aussi », a d’abord déclaré le numéro 7 français avant d’être questionné sur son rôle de numéro 9 : « Je me suis senti très bien, je joue toute la saison dans l’axe au PSG, ce n’est pas nouveau. »