Dembélé : « Je me sens à 100 %, le groupe est prêt aussi »

À la veille de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, l’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, a répondu aux questions des médias en conférence de presse d’avant-match.

J-1 avant la finale de la Ligue des champions opposant le PSG à Arsenal, le 30 mai à Budapest. Une rencontre qui peut faire entrer le club de la capitale dans la légende, un an après sa première victoire en C1. À la veille de cette finale, l’attaquant parisien, Ousmane Dembélé, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

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Son sentiment sur la rencontre, une opposition de style ?

« Arsenal est une très bonne équipe, on les a vus remporter la Premier League. Ils méritent d’être là et d’avoir fait ce parcours en Ligue des champions. C’est une très bonne équipe qui joue très bien au football. Ils sont bons un peu partout, en attaque comme en défense. Ils sont redoutables sur coups de pied arrêtés. C’est une très bonne équipe avec de très bons joueurs et ils ont un très bon entraîneur qui a fait un boulot énorme. Il a mérité de remporter la Premier League et d’être en finale de la Ligue des champions. »

Comment le Ballon d’Or a-t-il fait évoluer ses ambitions ?

« Ça n’a pas vraiment changé ma façon d’être et ma façon de jouer. J’ai beaucoup plus de responsabilités depuis que je suis arrivé au PSG. J’essaie d’être bon sur le terrain, dans les grands comme dans les petits matchs. Ça n’a pas changé, j’ai toujours cette envie et cette faim de gagner des trophées avec ce club, ce staff et cet effectif. Il n’y a que ça dans ma tête. Je sais que les trophées individuels font beaucoup parler, mais cela vient après. Le plus important, c’est de gagner avec le PSG et rendre nos fans et le club heureux, rien de plus. »

La victoire la saison passée peut-elle faire une différence ?

« L’année dernière, on a eu ce premier titre qui nous a fait du bien. On était tous contents, une soirée historique pour le PSG. Mais au mois d’août, tout est revenu à zéro. On veut continuer à gagner des trophées. On a un groupe jeune avec beaucoup d’ambition. On ne veut pas s’arrêter là. Gagner demain, c’est important. Ça peut être quelque chose d’historique. On va rester concentrés, on sait qu’on a une bonne équipe en face. On va tout faire pour remporter ce trophée, qui est important pour le club. »

Comment se sent-il physiquement ?

« Très bien. Non, je n’ai pas eu peur de manquer cette finale parce que j’ai arrêté avant. J’ai eu 10-15 jours pour bien me préparer pour cette finale. Je sais que ça a été une saison difficile pour tous les joueurs du PSG, où on n’a pas eu beaucoup de vacances, mais le staff a bien géré cette saison. C’est grâce à cela qu’on est en finale de la Ligue des champions. Je me sens à 100 %, le groupe est prêt aussi. On a préparé ce match sereinement. On espère que ça va bien se passer demain. »

Comment vit-il une nouvelle finale de C1 ?

« On profite de tous ces moments. On est très concentrés. On a un groupe jeune, un staff incroyable et des joueurs incroyables qui ont envie de gagner des trophées. On a faim de gagner ces trophées, que ce soit la Ligue des champions, le championnat ou la Coupe. On est des compétiteurs. Si on veut être de grands joueurs, on doit gagner plusieurs fois ce genre de trophées. »

Luis Enrique est-il le coach qui a eu le plus d’impact dans sa carrière ?

« Je pense que Luis Enrique est l’un des meilleurs entraîneurs que j’ai eus durant ma carrière. Il m’a beaucoup fait progresser avec et sans ballon. Des choses tactiques qu’il me donne à chaque fois et j’essaie de répondre sur le terrain. Plus tu prends de l’âge, plus tu prends de l’expérience sur le terrain. Que ce soit avec Luis Enrique et les autres entraîneurs que j’ai eus, j’ai aussi des joueurs formidables autour de moi. C’est un peu plus facile. »

Le soutien des supporters

« C’est énorme. On a vu tout l’engouement autour de cette finale. Ça nous donne énormément de confiance. On est heureux que tous les supporters présents puissent voir cette finale. Ils attendent beaucoup de nous. On espère les rendre heureux après ce match. »

Ce qu’il a changé dans sa préparation pour être prêt pour la fin de saison

« Ça a été une saison particulière. La saison dernière, on a joué énormément de matchs en terminant mi-juillet. On a enchaîné avec la Supercoupe d’Europe. On a essayé d’être prêts physiquement. Le coach nous a laissé des jours de libre pour se reposer et pour se déconnecter du football. Mais c’est comme ça, il y a beaucoup de matchs. Le coach et tout le staff ont bien géré notre saison. J’aime quand il y a beaucoup de matchs, ça veut dire que c’est bon signe. »