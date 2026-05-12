Dembélé : « Je passe des années exceptionnelles au PSG »

Hier soir, Ousmane Dembélé a été nommé meilleur joueur de Ligue 1 pour la deuxième année consécutive. Le numéro 10 du PSG n’est pas rassasié.

Hier soir, la cérémonie des Trophées UNFP a eu lieu. Et lors de cette dernière, le PSG a vu Désiré Doué repartir avec le trophée de meilleur espoir pour la deuxième année consécutive, a placé cinq joueurs dans l’équipe type de la saison (Hakimi, Pacho, Mendes, Vitinha et Dembélé), trois joueuses dans l’équipe type de l’Arkema Première Ligue (Griedge Mbock, Sakina Karchaoui et Romée Leuchter) alors qu’Ousmane Dembélé a reçu le prix de meilleur joueur de la saison et celui du plus beau but pour sa réalisation contre Lille au Parc des Princes. À l’issue de la cérémonie, l’attaquant du PSG s’est présenté devant la presse. Malgré les nombreux titres collectifs et individuels qu’il a remportés depuis qu’il est au PSG, il a encore faim de trophées.

À lire aussi : Toni Kroos salue la mentalité d’Ousmane Dembélé

« Même si j’ai gagné tous les trophées possibles, j’ai encore cette faim »

« Je passe des années exceptionnelles au PSG. Même si j’ai gagné tous les trophées possibles, j’ai encore cette faim. Trois ou quatre joueurs auraient pu gagner, dont certains de mes coéquipiers. Les regards ont changé parce que je suis Ballon d’Or en titre, lance le numéro 10 du PSG dans des propos relayés par L’Equipe. J’ai eu pas mal de pépins physiques mais à chaque fois que je suis sur le terrain j’ai essayé de répondre présent. Je ne sais pas si ça compte double mais ça me fait plaisir que les joueurs aient voté pour moi. Les grandes échéances à venir ? Je me sens très bien. On est focus sur cette finale. Dans deux jours, on va jouer un très bon match contre Lens. On va se préparer pour la finale. Cette année on a la possibilité de faire le back-to-back en C1, et il y a la Coupe du monde qui arrive.«

Un peu plus tôt, dans son discours après avoir reçu son trophée de meilleur joueur, le numéro 10 du PSG avait voulu mettre le collectif en avant. « Ça fait plaisir de gagner ce genre de trophée, c’est un titre individuel. Je le dois à tout le club du Paris Saint-Germain. J’ai des coéquipiers exceptionnels, trois ou quatre auraient aussi mérité de le gagner. Il faut rester concentrés avec la finale de la Ligue des Champions et l’équipe de France. Ce n’est pas tous les jours qu’on joue une Coupe du monde, on essaiera d’aller au bout. On n’est pas champions à 100 %, il faudra bien finir la saison, même si l’échéance est le 30 mai. On va se préparer avant la fête en Ligue des Champions, on l’espère. Je remercie ma famille, les joueurs, le staff et Luis Enrique, c’est vraiment un entraîneur exceptionnel. Et Vitinha aussi, il m’a demandé de lui rendre hommage. C’est un collectif exceptionnel, il aurait mérité ce trophée, mais avec un but marqué… (rires). »