Dembélé : « Je pense que tout le monde était content que je gagne le Ballon d’Or »

Ousmane Dembélé a été récompensé de sa saison XXL 2024-2025 avec le PSG en recevant le Ballon d’Or. Il estime que ce prix a fait plaisir à un très grand nombre de personnes.

Auteur de la meilleure saison de sa carrière lors de l’exercice 2024-2025 (55 matches, 35 buts et 16 passes décisives), Ousmane Dembélé a été récompensé par le Ballon d’Or, un prix que le joueur du PSG a remporté alors qu’il était nommé pour la première fois de sa carrière pour la distinction individuelle suprême du football. Au moment de recevoir le Ballon d’Or, l’international français a ému l’auditorium au moment de son discours. Un discours qu’il n’avait pas préparé, comme il l’a expliqué dans une interview accordée à GQ.

« J’ai fait au feeling et tant mieux si ça a ému tout le monde »

« C’est sorti comme ça. Je n’avais rien préparé de spécial. J’ai fait au feeling et tant mieux si ça a ému tout le monde. C’est justement cette authenticité, cette manière de s’exprimer sans filtre, qui a touché bien au-delà du football », lance le numéro 10 du PSG, qui a été élu homme de l’année 2025 par le magazine. Ousmane Dembélé a également évoqué sa victoire au Ballon d’Or. « Je pense que tout le monde était content que je gagne ce prix-là après beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices. Le travail paie, c’est une bonne nouvelle pour tout le monde.«