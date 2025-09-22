Dembélé : « Je pense qu’on a dominé le football mondial »

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a vu sa saison 2024-2025 XXL récompensée par le Ballon d’Or. Le numéro 10 du PSG s’est confié après ce sacre.

Ousmane Dembélé a réalisé la meilleure saison de sa carrière lors de l’exercice 2024-2025 sous le maillot du PSG. Il a été l’un des protagonistes de la saison historique du PSG avec en apothéose la Ligue des champions remportée après une masterclass sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich contre l’Inter Milan (5-0). Favori au Ballon d’Or, il a remporté la distinction ce lundi soir. Après la remise de ce trophée, il s’est confié aux journalistes présents dans des propos relayés par Le Parisien.

Son émotion après le sacre

« Je ne comptais pas pleurer, je voulais rester fort. Mais quand j’ai commencé à parler de ma famille, de ceux qui sont là depuis le début, ça a lâché un peu. »

Comment on se remotive après être arrivé au sommet du football ?

« Heureusement que j’ai un entraîneur comme Luis Enrique qui me met la pression à chaque fois. Quand tu as goûté à tout ça, tu as envie de revivre ces choses. On a un groupe jeune et motivé, on espère revivre une victoire en Ligue des champions. »

Ce que représente le Ballon d’Or pour lui

« Si ça vient, c’est bien… Comme le coach le dit, les titres collectifs sont le plus important et amènent à avoir des titres individuels. Il faut se focaliser sur l’équipe : défendre, attaquer, marquer des buts, faire des passes décisives… Maintenant voilà, j’ai eu des moments difficiles, et des bons moments. J’ai eu des épreuves à surmonter dans la vie, et je les ai surmontées. »

Un rêve d’enfant qui s’accomplit ?

« Bien sûr. Quand tu es jeune, tu penses à gagner ces titres-là, puis tu grandis, et tu sais que ce sont les titres collectifs qu’il faut gagner. Mais un Ballon d’Or, c’est exceptionnel. »

Le PSG fortement récompensé lors de la cérémonie

« Dommage que tous les joueurs, entraîneurs et directeur sportif ne soient pas là, mais il y avait plus important pour le club (le match à Marseille). Ça clôture une très belle saison 2024-2025. Je pense qu’on a dominé le football mondial, on est très heureux, on va essayer de revivre ça. »

Comment il a vécu la concurrence avec Yamal ?

« Très bien. On a vu Lamine Yamal jouer toute la saison, c’est un joueur extraordinaire qui a énormément de maturité. Si toutes les planètes s’alignent, il va gagner des trophées comme le Ballon d’Or. Il y avait aussi d’autres concurrents, ça a été une belle bataille. »

Votre mise à l’écart il y a un an avant le déplacement à Arsenal a-t-elle été un des moments fondateurs de votre saison ?

« Je n’ai pas eu de problème avec le coach, je n’ai jamais eu de dispute avec lui. J’ai fait une petite bêtise, ça m’a coûté de ne pas aller à Arsenal. Il a pris la bonne décision. J’ai fait l’un des meilleurs débuts de saison de ma carrière, puis en 2025 j’ai explosé dans les moments importants. »

Le sixième français à remporter le Ballon d’Or

« C’est exceptionnel d’être aux côtés de toutes ces légendes du football français. Le dernier en date, Karim Benzema, la légende Zinédine Zidane… Maintenant, je pense que beaucoup de Français vont faire partie de cette liste-là à l’avenir. En tout cas, je leur souhaite. »









































