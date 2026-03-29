Dembélé : « Je suis clairement dans la meilleure partie de ma carrière »

Ousmane Dembélé fait partie des meilleurs joueurs du monde. Le numéro 10 du PSG, dernier Ballon d’Or en date, estime être dans la meilleure partie de sa carrière.

Lors de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé a réalisé le meilleur exercice de sa carrière, lui qui a été l’un des protagonistes de la saison historique du PSG. Replacé au poste de faux numéro 9 par Luis Enrique, l’international français a enchaîné les performances de haut vol et les buts (35 buts et 16 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues). Il a remporté le Ballon d’Or et se place parmi les meilleurs joueurs du monde. Dans une interview accordée à Fox Deportes, le numéro 10 du PSG a évoqué son évolution depuis la saison dernière.

« J’espère maintenir ce niveau »

« J’ai beaucoup plus d’expérience et le niveau que j’ai depuis la saison dernière est bien meilleur. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le football ou dans ma vie personnelle. Il n’y a que du positif, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchi. J’espère maintenir ce niveau. Je me sens bien. Je suis content. Je suis clairement dans la meilleure partie de ma carrière. J’ai pris énormément d’expérience, que ce soit dans le football ou dans ma vie. Je me connais, je sais ce que je dois faire. » Dans cette interview, il a également évoqué la Coupe du monde. « Jouer une Coupe du monde, ce n’est pas tous les jours. C’est un honneur pour un joueur de football professionnel, c’est là où il y a les meilleurs joueurs et les meilleures équipes. J’espère faire partie de cette liste et être très bon à cette Coupe du monde. Je suis très excité de ce qui va arriver. »