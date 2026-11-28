Ce samedi soir, le PSG s’est imposé tout en maîtrise face au FC Lorient (2-0). Avec ce succès, les Parisiens comptent désormais six points d’avance en tête de la Ligue 1.

Le PSG n’a pas raté la belle occasion de prendre le large en tête du championnat. Après la défaite du Paris FC face au Stade Brestois (0-1), vendredi, le champion de France avait la possibilité de conforter sa place de leader. Pour cela, l’équipe de Luis Enrique devait s’imposer contre le FC Lorient.

À lire aussi : PSG – Luis Enrique salue la polyvalence de ses joueurs

« On a fait un match sérieux »

Une mission accomplie par les Rouge & Bleu, grâce aux réalisations de Senny Mayulu et Ousmane Dembélé. Après la rencontre, le Ballon d’Or 2025 est revenu sur la performance parisienne au micro de Ligue 1+ : « On a fait un match sérieux, face à une très bonne équipe de Lorient. Face à cette équipe, on sait qu’on a eu pas mal de difficultés depuis deux, trois ans. Ça a été un bon match de l’équipe et on est contents de gagner », a déclaré le numéro 10 parisien avant de poursuivre : « Buteur pour son retour en tant que titulaire ? Oui, ça fait du bien pour la confiance. J’essaie de prendre du plaisir à chaque fois que je suis sur le terrain, avec mes coéquipiers. C’est le plus important (…) J’ai tiré beaucoup de fois, sans beaucoup de réussite. Il y a des matchs comme ça. Il y a aussi des matchs où je ne tire pas. Je suis content d’avoir mis ce but, avec aussi un très bon travail de Mika (Godts). »