Dembélé : « Je suis un peu plus lucide devant le but »

Ousmane Dembélé est en feu depuis le début de l’année 2025. L’attaquant a marqué un nouveau doublé ce soir contre Brest (0-3). Il n’a pas voulu s’enflammer.

Ousmane Dembélé est sans aucun doute le meilleur joueur du PSG depuis le début de l’année 2025. Ce soir, lors du large succès du PSG contre le Stade Brestois en barrage aller de la Ligue des champions (0-3), l’international français s’est offert un nouveau doublé, son quatorzième et quinzième but depuis le début de l’année. À l’issue du beau succès parisien, Ousmane Dembélé n’a pas voulu tirer la couverture à lui.

« On me sert très très bien »

« Je suis positionné un peu plus au poste de numéro 9, dans l’axe. J’ai moins de course à faire, je suis un peu plus lucide devant le but et aussi on me sert très très bien, lance le numéro 10 du PSG au micro de Canal Plus Foot. Il y a des buts que j’ai mis, où je n’ai plus qu’à pousser le ballon au fond, où Bradley ou Désiré ont fait tout le travail et où je me place bien et je n’ai plus qu’à finir. » Son entraîneur, Luis Enrique, toujours au micro de la chaîne cryptée, n’a pas voulu prendre le mérite de cette transformation d’Ousmane Dembélé. « Je n’ai rien transformé. C’est un Ousmane Dembélé en confiance. C’est grâce à ses partenaires également. Il marque beaucoup de buts, car ses coéquipiers lui donnent des passes décisives. Ousmane est souvent très bien placé. En ce moment, il est prolifique, ce qui nous fait plaisir. Mais je pense qu’il faut mettre en lumière les passes de ses coéquipiers. Je crois que c’est important que nous gardions cette mentalité. En tant qu’entraîneur, je suis très content d’avoir une équipe dans cette dynamique. »