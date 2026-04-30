Dembélé, Kvaratskhelia, buts… Les chiffres clés après PSG / Bayern

Mardi soir, le PSG s’est imposé en demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Retour en chiffres sur cette soirée complètement folle.

En demi-finale aller de la Ligue des champions, le PSG et le Bayern Munich ont offert un spectacle aux supporters présents au Parc des Princes mais également à tous ceux qui étaient devant la télévision. Dans un match totalement fou avec un festival d’occasions et de buts, c’est le club de la capitale qui s’est imposé, prenant une très légère option sur la qualification en finale (5-4). Il s’agit de la huitième victoire lors d’un match aller d’une confrontation à élimination directe en Ligue des champions pour les Parisiens depuis l’arrivée de Luis Enrique en 2023. Dans une telle configuration, le club de la capitale n’a jamais été éliminé sous les ordres de l’entraîneur espagnol, indique le PSG sur son site internet.

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Ousmane Dembélé ultra prolifique en phase à élimination directe

Depuis le début de la saison, le PSG a inscrit 43 buts en Ligue des champions. Il se rapproche du record du FC Barcelone réalisé lors de la saison 1999-2000 (45). Avec cinq buts marqués contre le Bayern, le PSG égale Liverpool (2017-2018) sur le nombre de matches avec au moins cinq buts en Champions League. Cette saison, il l’a fait à quatre reprises. Double buteur contre les Bavarois, Khvicha Kvaratskhelia est le deuxième joueur à atteindre la barre des 10 buts sur une campagne de Ligue des champions avec Paris, après Zlatan Ibrahimovic (en 2013-2014), et a désormais marqué à chaque tour depuis le début de la saison. Double buteur et passeur décisif, Ousmane Dembélé est impliqué sur 18 réalisations (11 buts, sept passes décisives, en trois saisons) en phase à élimination directe de Ligue des champions. Jamais un joueur de la capitale n’avait été impliqué sur autant de buts, conclut le PSG.