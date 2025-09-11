Dembélé : « Les supporters du PSG sont incroyables »

Ousmane Dembélé a très certainement réalisé la meilleure saison de sa carrière avec le PSG lors de l’exercice 2024-2025. Il a reçu le Onze d’Or 2025 avant peut-être le Ballon d’Or. Il s’est confié après avoir reçu cette première distinction individuelle.

Replacé au poste de faux numéro 9 par Luis Enrique, Ousmane Dembélé a fortement brillé la saison dernière avec le PSG, lui qui a réalisé ses meilleures statistiques en termes de buts (35) depuis le début de sa carrière. Il faut ajouter à cela 16 passes décisives. Il a été l’un des artisans de la saison historique du PSG avec sa victoire en Ligue des champions, où il a été décisif par un but ou une passe décisive, du huitième de finale retour jusqu’à la finale. Il a également remporté les trois trophées nationaux et terminé meilleur buteur et meilleur joueur de la Ligue 1. Pour Onze Mondial, l’international français s’est confié. Il a évoqué son Onze d’Or 2025, sa saison avec le PSG, la saison historique des Rouge & Bleu…

Tu as été plébiscité par des centaines de milliers de lecteurs. Pourquoi selon toi ?

« Pourquoi ? (sourire) Je pense parce que j’ai fait une bonne saison avec le Paris Saint-Germain et qu’on a gagné pratiquement tous les trophées possibles. La saison collective du PSG fait que des joueurs du club méritent de gagner des trophées individuels. »

Son regard sur sa carrière

« Je fais une bonne carrière. J’ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris, surtout durant mes années à l’étranger. C’est ça une carrière de footballeur, il n’y a pas que des beaux moments. J’ai connu des moments compliqués, mais ça m’a beaucoup aidé à me construire en tant que joueur sur le terrain, mais surtout en tant qu’homme. Je suis content de tout ce que j’ai vécu jusqu’à maintenant. Je n’ai que 28 ans, mais si je dois te faire un bilan à l’instant T, je peux te dire que je suis heureux et fier de mon parcours. J’espère ça va continuer comme ça pour moi, car je suis sur une bonne base et tout se passe bien. »

Ses pressings

« C’est le coach, c’est l’entraîneur qui me demande de ne pas laisser le temps aux défenseurs et aux gardiens de manœuvrer, d’avoir le temps de penser. Je suis constamment en alerte. Surtout quand on n’a pas le ballon, même si la plupart du temps, on a le ballon. Bon, il n’y a pas que moi qui presse. Mes partenaires aussi m’aident beaucoup. Si je fais le pressing tout seul, je suis mort. Là, on parle de moi, car je suis l’attaquant, je suis le premier à faire le pressing, mais vraiment, toute l’équipe contribue à ce travail. C’est quelque chose qui est important, surtout avec notre style de jeu. Durant la finale de la Ligue des champions, j’ai énormément énormément couru. Ça a aussi fait la différence. C’est bien, on va continuer sur cette voie. »

Comment il se sent

« Je me sens bien. Quand tu es un compétiteur, un joueur de foot, tu dis toujours que tu peux améliorer ta saison, tes matchs, etc. Tu peux dire que tu as fait de bonnes choses, mais je peux encore donner plus. »

La saison historique du PSG

« On n’avait pas très bien commencé, surtout en Ligue des champions, durant la première partie de saison. Ensuite, chacun a élevé son niveau, spécialement durant la deuxième partie de saison. On s’est poussés et on a réalisé de très grandes choses. Un changement de mentalité des joueurs a eu lieu, surtout la deuxième partie de saison. Voilà mon explication. »

Luis Enrique

« Il me donne quelques conseils. Après, cette position axiale, je la connais. Si on me positionne dans l’axe, je ne vais pas jouer de la même façon que lorsqu’on me met dans le couloir. Luis Enrique est un très grand coach qui a de très bonnes idées. Il m’a donné beaucoup de liberté sur le terrain. C’est quelque chose qui me plaît et que j’aime. »

Sa relation avec les supporters

« Il y a beaucoup de chouchous maintenant au Paris Saint-Germain. Mais depuis le début, depuis que je suis arrivé au Paris Saint-Germain, les supporters m’ont accueilli comme un petit frère. Ça se passe très bien avec les supporters. Ils m’encouragent toujours, ils crient toujours mon prénom. Ça me fait plaisir. Un moment marquant avec eux ? Oui, lors de la finale de la Ligue des champions. À Munich, la communion était incroyable. Plus généralement, durant tout le parcours en Ligue des champions, ça a été exceptionnel. Ils sont toujours là, à nous pousser. Ils sont même venus jusqu’à New York pour la finale de la Coupe du monde des clubs. Les supporters du PSG sont incroyables. »