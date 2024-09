Dembélé : « Ma prestation ? Je veux surtout que le PSG gagne »

Ce samedi, le PSG affrontait Brest pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont imposés grâce à un très grand Ousmane Dembélé, auteur d’un doublé.

Après la trêve internationale, le PSG retrouvait le Parc des Princes avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Brestois dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. Totalement dominateur lors de cette rencontre, le PSG va être surpris après une faute de Nuno Mendes et un penalty transformé par Romain Del Castillo (0-1, 29e). Malgré ça, les Parisiens ne vont pas paniquer et réussir à égaliser par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé (1-1, 41e). Le club de la capitale a attendu le dernier quart d’heure pour s’offrir la victoire grâce à des buts de Fabian Ruiz (2-1, 73e) et Ousmane Dembélé (3-1, 75e).

« J’espère être régulier cette saison »

À l’issue de la rencontre, le numéro 10 du PSG est revenu sur la victoire et n’a pas voulu tirer la couverture à lui. « Un Ousmane référence, je ne sais pas, mais j’espère faire des bons matches cette saison et être régulier. Mais, je veux surtout que le PSG gagne. C’était important de gagner parce que nos poursuivants avaient gagné et étaient passés devant nous, lance Ousmane Dembélé au micro de DAZN. On se devait d’être leader à la fin de cette journée et après de bien se préparer pour la Ligue des champions. Il y a des matches excitants qui arrivent pour nous et on espère continuer à faire mieux. »