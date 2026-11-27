Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG reçoit Lorient lors de la douzième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait aligner une équipe mixte.

Le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir avec la réception – au Parc des Princes – du FC Lorient dans le cadre de la douzième journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, victimes d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, Alessandro Longoni, victime d’une blessure musculaire, et Nuno Mendes, qui, à la suite d’une gêne musculaire à la cuisse gauche, est laissé au repos pour le match ce week-end. Pour son onze de départ, le coach du PSG devrait réaliser un turnover contre les Lorientais.

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Senny Mayulu reconduit dans le couloir gauche de l’attaque ?

Selon Le Parisien, sans surprise, Matvey Safonov devrait garder les buts du PSG. Il serait défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi dans le couloir droit, d’une défense centrale Marquinhos, qui était resté sur le banc contre l’AS Roma, Lucas Hernandez, et Lucas Digne dans le couloir gauche. Ce dernier pourrait donc retrouver les terrains et se montrer afin d’emmagasiner du temps de jeu dans les semaines à venir, lui qui n’a participé qu’à six rencontres toutes compétitions confondues (337 minutes de temps de jeu) et qui n’a plus joué depuis le 30 octobre dernier. Au milieu, comme annoncé par Luis Enrique en conférence de presse, Warren Zaïre-Emery devrait jouer son 200e match avec son club formateur. Il serait associé à Vitinha et Dro Fernandez. Enfin, pour l’attaque, Ousmane Dembélé devrait accompagner Maghnes Akliouche et Senny Mayulu.