Ce mercredi, le PSG a concédé un match nul frustrant face à l’AS Roma (2-2) en Ligue des champions. Retour en chiffres sur cette rencontre des Rouge & Bleu.

Le PSG a cédé ses premiers points en Ligue des champions. Opposé à l’AS Roma lors de la 5e journée de la phase de ligue, le double champion d’Europe n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (2-2). Désormais deuxième du classement général, le club parisien aura encore un programme chargé (Aston Villa, Côme et Galatasaray) pour espérer valider une qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition.

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Dembélé égale Neymar Jr

Au lendemain de ce match nul frustrant face aux Romains, le club parisien a partagé quelques chiffres marquants autour de cette rencontre, sur son site internet. Après l’ouverture du score précoce de la Louve, l’équipe de Luis Enrique a pu égaliser grâce à l’une de ses nouvelles forces cette saison. En effet, Illia Zabarnyi a remis les deux équipes à égalité sur corner. Le PSG compte six buts inscrits sur corner dans cette édition 2026-2027 de la Ligue des champions, soit au moins deux fois plus que toute autre formation engagée dans la compétition. Son record dans la compétition remonte à la saison 2013-2014 avec sept réalisations dans cet exercice.

Entré en cours de jeu, Ousmane Dembélé s’est une nouvelle fois montré décisif en Ligue des champions. En transformant son penalty, le Ballon d’Or 2025 porte désormais son bilan à 20 buts et 10 passes décisives sous les couleurs parisiennes sur ses 28 derniers matchs dans la compétition. Surtout, avec son 22e but inscrit en Ligue des champions depuis son arrivée au PSG, le numéro 10 parisien égale Neymar Jr. Il se place ainsi derrière Edinson Cavani (30 buts) et Kylian Mbappé (42 buts) dans la compétition. De plus, « l’international français a ainsi été impliqué dans 5 buts lors des 6 rencontres qu’il a débutées parmi les remplaçants cette saison toutes compétitions confondues, avec 2 réalisations et 3 passes décisives à la clé. » Enfin, Senny Mayulu s’est une nouvelle fois montré décisif sur l’égalisation d‘Illia Zabarnyi. Il est au moins impliqué sur un but lors des six dernières rencontres toutes compétitions confondues (4 buts et 3 passes décisives), faisant de lui le joueur le plus décisif sur cette période. À l’échelle européenne, seul Lamine Yamal (FC Barcelone) a en effet connu une plus longue série de rencontres consécutives avec au moins une implication sur un but cette saison, parmi les joueurs nés en 2006 ou après.

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