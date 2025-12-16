Dembélé meilleur joueur, Enrique meilleur coach, le PSG fortement récompensé lors de la cérémonie The Best

Ce mardi soir, la cérémonie des FIFA The Best se tenait à Doha. Le PSG a été récompensé plusieurs fois, dont le titre de meilleur joueur pour Ousmane Dembélé.

Le PSG a réalisé une année 2025 historique avec cinq trophées, peut-être six avec la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo demain soir. Beaucoup de ses membres ont été récompensés dans les différentes cérémonies de prix individuels. Ousmane Dembélé a reçu le Ballon d’Or, Luis Enrique le titre de meilleur coach lors de la cérémonie du Ballon d’Or, Désiré Doué le Golden Boy, Achraf Hakimi le Ballon d’Or africain ou bien encore Lee Kang-in le prix du meilleur joueur asiatique de l’année.

Après le Ballon d’Or, le prix The Best pour Dembélé

Ce mardi soir, la cérémonie du FIFA The Best avait lieu à Doha. Sans surprise, Ousmane Dembélé, après sa meilleure saison en carrière, a reçu le trophée de meilleur joueur de l’année. Son coach au PSG, Luis Enrique, a lui reçu le trophée de meilleur entraîneur. Dans le onze de l’année, il y a six joueurs du PSG. Gianluigi Donnarumma, qui joue dorénavant à Manchester City, Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes, Vitinha et Ousmane Dembélé. Au moment de récupérer son trophée, le numéro 10 du PSG n’a pas caché sa joie d’être sacré. « Je voulais remercier tous mes coéquipiers. Le travail paye. Je remercie ma famille, le club du PSG avec lequel on a fait une année fantastique. Merci à Gianni Infantino (…). J’espère revenir encore une fois l’année prochaine. »

Le palmarès des Trophées FIFA The Best