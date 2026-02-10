Dembélé, Mendes… Les chiffres après PSG / OM

Dimanche soir, le PSG a surclassé Marseille (5-0). Deux jours après ce large succès, le PSG a dévoilé quelques chiffres marquants après ce Classico.

En clôture de la 21e journée de Ligue 1, le PSG recevait – au Parc des Princes – Marseille. Pour ce dernier Classico de la saison, les Parisiens n’ont fait qu’une bouchée des Marseillais, en faisant trembler les filets à cinq reprises. C’est la 17e victoire lors des 19 derniers matches des Rouge & Bleu contre Marseille à domicile. C’est également le 11e match lors des 16 derniers matches en Ligue 1 contre l’OM où le PSG n’encaisse pas de but. Sur cette période, il n’a concédé que cinq réalisations. Avec ce retentissant succès, le PSG reste sur sept victoires de suite en Ligue 1, soit la plus longue série de victoires en cours parmi les cinq grands championnats européens, à égalité avec le Real Madrid, indique le PSG sur son site internet. Le leader de la Ligue 1 est solide dans son antre en championnat, avec huit clean sheets lors de ses dix dernières rencontres.

Ousmane Dembélé aime jouer contre Marseille

Lors de ce PSG / OM, Ousmane Dembélé a brillé avec un doublé et une passe décisive. Il a d’ailleurs ouvert le score lors des trois derniers Classicos qu’il a joués. Marseille est d’ailleurs l’adversaire contre lequel l’international français s’est montré le plus décisif au cours de sa carrière toutes compétitions confondues, puisqu’il est impliqué directement sur 10 buts face aux Marseillais (cinq réalisations, cinq passes décisives). Avec ce doublé, il a d’ailleurs atteint la barre des 50 buts sous le maillot du PSG. Il reste aussi sur cinq buts sur ses cinq derniers matches au Parc des Princes. Passeur décisif lors du premier but du match, Nuno Mendes a délivré sa 20e passe décisive sous le maillot du PSG. Sur les 30 dernières années, seul Maxwell affiche un total supérieur parmi les défenseurs gauches du club, avec 24 unités.











