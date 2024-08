En ouverture de la première journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé contre Le Havre après s’être fait peur. Les Parisiens débutent parfaitement leur défense du titre.

Presque trois mois après son dernier match officiel, le PSG retrouvait la Ligue 1 ce vendredi soir en ouverture de la première journée. Sur la pelouse du Havre, les Parisiens ont rapidement ouvert le score par l’intermédiaire de Kang-in Lee après une très belle action collective (1-0, 2e). Après cette ouverture du score, les joueurs de Luis Enrique vont baisser de pied et voir les Havrais se procurer plusieurs actions avant d’égaliser par l’intermédiaire de Lloris (1-1, 48e). Les Havrais vont même marquer un deuxième but, mais le buteur s’étant aidé de la main, il a été refusé. Il a fallu attendre les entrées en jeu d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola pour que le PSG se mette à l’abri. Les deux entrants ont marqué avant de voir Randal Kolo Muani clôturer le score sur penalty (4-1). Au micro de DAZN, Ousmane Dembélé est revenu la victoire et son but de la tête, une rareté pour lui.

« Il y a une très belle ambiance entre les supporters et les joueurs »

« Je ne marque pas beaucoup de la tête, mais le centre de Joao a été parfait. Je n’avais plus qu’à pousser et essayer de la mettre sur le côté. Comment je me sentais physiquement ? Physiquement, j’étais encore un peu juste parce que c’est mon deuxième match. Après mon entrée, sur les quatre-cinq premiers ballons, j’ai perdu énormément de ballons, mais voilà, je me suis tout de suite remis dedans. Je savais que l’on allait avoir une occasion de passer devant. Petit-à-petit, j’essaye de retrouver le rythme, avec les entraînements surtout. Mes objectifs ? Ça va être important de marquer des buts parce que l’on a perdu un joueur qui marquait énormément de buts. Tous les attaquants devront faire un peu plus, finir les actions, marquer des buts. Il va falloir faire beaucoup plus parce que l’on a perdu un grand joueur. Mon but de la tête ? C’est dingue. C’est mon 20e de la tête, non je rigole (rire !). Je dois être à cinq ou six. Quand on bascule le jeu, le coach nous demande de rentrer dans la surface, surtout les excentrés à l’opposé. Joao la met bien au point de penalty, je suis seul et je marque. La communion avec les supporters ? Depuis que je suis arrivé au PSG, il y a une très belle ambiance entre les supporters et les joueurs. Le coach nous dit toujours d’aller remercier le public, même si on le fait de nous- mêmes. Il faut créer quelque chose. Depuis l’arrivée de Luis Enrique, cela se passe très bien. On va essayer de continuer sur la lancée de la saison dernière avec les titres et pourquoi pas passer les demi-finales de la Ligue des champions parce que l’année dernière, on a loupé le pas. »