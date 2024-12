Dembélé met les choses au clair sur sa relation avec Enrique

Ousmane Dembélé était titulaire ce soir lors de la victoire du PSG contre Lyon (3-1). L’international français a même ouvert le score. À l’issue de la rencontre, il a mis les choses au clair sur sa relation avec Luis Enrique.

Les relations entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique ont fait parler ces dernières semaines dans l’actualité du PSG. Si elle était idyllique la saison dernière, elle s’est détériorée en cet exercice 2024-2025 avec des petits incidents entre les deux hommes. Lors de la conférence de presse de veille de match entre le PSG et Lyon, le coach parisien avait été questionné sur sa relation avec l’international français. Il avait alors répondu : « Moi, j’ai la même relation avec tous les joueurs. Je suis l’entraîneur, je ne suis pas leur père, leur frère ou leur ‘bro’, je ne suis rien qui ressemble à tout cela. Je suis l’entraîneur. Je dois prendre des décisions et je n’ai aucun problème à les prendre. » Présent en zone mixte à l’issue de la victoire contre les Lyonnais, Ousmane Dembélé s’est montré clair au moment d’évoquer ses relations avec Luis Enrique.

« C’est une relation entraîneur-joueur »

« Comme il l’a dit en conférence de presse, on n’est pas des frères, ce n’est pas mon père. On n’est pas bro. C’est une relation entraîneur-joueur. Je le connais depuis un peu plus longtemps. On essaie de tout faire pour que le Paris Saint-Germain grandisse, gagne des titres, joue bien et fasse plaisir à tout le monde », explique le numéro 10 du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. Il est ensuite revenu sur le beau succès parisien du soir. « On savait que ça allait être un match difficile. Lyon revient bien, c’est une équipe de qualité avec de très bons joueurs derrière et devant. Il a fallu être sérieux pour les battre. Sur les 15 premières minutes, on a mis beaucoup d’intensité, on ne les a pas laissés respirer. On a été récompensés. »