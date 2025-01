Unique buteur de la rencontre face à l’AS Monaco au Trophée des Champions (1-0), l’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, s’est projeté sur le calendrier chargé du mois de janvier.

Le PSG a parfaitement débuté son année 2025. Opposé à l’AS Monaco dans le cadre du Trophée des Champions, le club de la capitale s’est imposé sur le fil (1-0) et confirme sa suprématie sur la scène nationale. Un succès obtenu grâce à une réalisation sur le gong d’Ousmane Dembélé. Élu homme du match, l’international français est en forme ces dernières semaines avec quatre buts sur les quatre derniers matches. De bon augure avant les grosses échéances à venir des Rouge & Bleu. Présent en zone mixte après la rencontre, l’ailier de 27 ans s’est exprimé sur la victoire au Trophée des Champions, le calendrier chargé à venir mais aussi sur ses bonnes statistiques de la saison, dans des propos rapportés par RMC Sport.

La victoire au Trophée des Champions

« À la fin, on gagne. On est tous très heureux du résultat. C’était un match disputé. On revient après dix jours de vacances. C’était un match avec beaucoup d’intensité, ça a basculé pour nous, on est content. Quand je lève la tête après le but, je vois João Neves et tous les autres courir vers moi, ça fait plaisir. Sur l’ensemble du match, c’est une victoire méritée. Monaco a eu ses occasions et aurait pu être devant. Si tu ne gagnes pas cette finale, ce trophée, tu te dis que tu commences mal ce mois de janvier. »

Le calendrier chargé de janvier

« Des échéances vont arriver. Cette victoire va nous donner beaucoup de confiance, ça va nous pousser. On a tous la tête à Manchester City mais avant il y a des matches à gagner. Ces moments où tu passes trois-quatre jours avec le groupe, ça soude un peu. Je connais ça avec la sélection. On a un groupe soudé. Faire ce petit stage et cette finale, ça soude la groupe. J’espère qu’on va gagner des titres et se qualifier pour la Ligue des champions. »

Ses statistiques

« J’ai dit en début de saison que j’allais marquer quelques buts. Je suis à dix toutes compétitions confondues (en comptant l’équipe de France), donc c’est bien, il faut continuer. Je me suis fait un défi avec mes amis mais ça, je ne vais pas vous le dire ! Je me suis fait un défi et il y a quelque chose à gagner en plus (sourire). Des Patek et des Rolex (des montres de luxe) ! Donc j’espère que je vais mettre beaucoup de buts. »