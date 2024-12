Dembélé : « On a tout fait pour revenir avec la victoire »

Ce mercredi soir, le PSG se déplaçait à Monaco dans le cadre de la seizième journée de Ligue 1. Dans un match spectaculaire, le club de la capitale s’est imposé (4-2) et prend dix points d’avance en tête du championnat.

Pour son dernier match de l’année 2024 en Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Monaco ce mercredi soir pour le compte du match avancé de la seizième journée de Ligue 1. Dans un match plaisant, le PSG a dominé la première période et été récompensé par un but de Désiré Doué, qui a poursuivi sur ses belles prestations ces dernières semaines. Les Parisiens ont ensuite vu Monaco marquer deux buts, mais Ousmane Dembélé avec un doublé et Gonçalo Ramos vont offrir un succès mérité aux joueurs de Luis Enrique (4-2). Au micro de BeIN Sports 1, l’international français a évoqué ce très beau succès parisien.

« Je pense que l’on mérite cette victoire aujourd’hui »

« C’était un match difficile. On sait que Monaco est une bonne équipe. On la voit en championnat ou en Ligue des champions. On a tout fait pour revenir avec la victoire. Ce n’a pas été facile quand Monaco menait. On est revenu au score et franchement, je pense que l’on mérite cette victoire aujourd’hui. On n’est jamais sorti du match, même si on n’a pas été concentré pendant au moins une quinzaine de minutes après la pause. On l’a payé cash dans une équipe comme Monaco. On a su rester dans le match et revenir. En jambes ? C’est bien, après, les statistiques sont là, mais dans le contenu des matches, je peux encore faire mieux. Je suis content, on va continuer comme ça. On a bien préparé le match de Coupe de France contre Lens. »