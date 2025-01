Dembélé : « On aurait pu marquer deux ou trois buts de plus »

Ce dimanche, en clôture de la 17e journée de Ligue 1, le PSG recevait Saint-Etienne. Les Parisiens se sont imposés (2-1) et reprennent sept points d’avance en tête du championnat.

Pour son retour en Ligue 1 en 2025, le PSG recevait – au Parc des Princes – l’AS Saint-Étienne pour le compte de la 17e journée. Dans un début de match où les Verts se sont montrés entreprenants, le PSG va réussir à ouvrir le score par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé (1-0, 13e). Dix minutes plus tard, l’international français va s’offrir un doublé sur penalty, son dixième but de la saison en championnat. S’il se procure les meilleures occasions, le PSG, qui s’est vu refuser un but pour une faute de Bradley Barcola, va voir Saint-Etienne réduire l’écart sur un coup franc direct. En fin de rencontre, les deux équipes vont tenter de marquer, en vain. Le PSG s’impose donc (2-1) ce soir et reprend sept points d’avance en tête de la Ligue 1. Au micro de DAZN, Ousmane Dembélé, élu homme du match, est revenu sur ce succès parisien.

« Un nouveau Dembélé ? Non »

« La victoire importante pour garder les distances en tête de la Ligue 1 ? Oui, c’est ça. En seconde période, on ne s’est pas facilité cette fin de match, ils ont poussé, ils ont joué leur jeu. Ils ne sont pas venus pour défendre. On a eu beaucoup d’espace, je pense que l’on aurait pu marquer deux ou trois buts de plus. C’est comme ça, on est content de repartir avec les trois points. Un nouveau Dembélé ? Non, ce n’est pas un nouveau, j’ai toujours été comme ça. Maintenant que cela rentre, c’est bien. On va essayer de continuer comme ça. »