Dembélé : « On avait à cœur de faire passer un message à un peu tout le monde »

Ce dimanche soir, le PSG a surclassé Marseille dans le dernier Classico de la saison (5-0). Avec ce succès, le PSG relègue son adversaire à douze points et reprend la tête de la Ligue 1.

En clôture de la 21e journée de Ligue 1, le PSG recevait – au Parc des Princes – l’Olympique de Marseille pour le troisième et dernier Classico de la saison. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a surclassé les Marseillais grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé, un contre son camp de Medina, un but de Khvicha Kvaratskhelia et un de Kang-in Lee. Avec ce très large succès (5-0), le PSG reprend la tête de la Ligue 1 et prend douze points d’avance sur son adversaire du soir. Au micro de Ligue 1 +, Ousmane Dembélé, élu homme du match, est revenu sur ce magnifique succès.

« On avait à cœur de faire un grand match »

« On sait que c’est un match spécial pour tous les Parisiens, surtout pour les supporters. On avait à cœur de faire un grand match et aussi de faire passer un message à un peu tout le monde. On est de retour et cette deuxième partie de saison on va tout faire pour gagner des titres. »