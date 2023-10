Dembélé : « On se devait de réagir avec cette victoire »

En clôture de la huitième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Rennes. Et les Parisiens ont réussi à s’imposer (1-3). Avec ce succès, le club de la capitale retrouve la troisième place du podium et revient à deux points de la tête du championnat, occupée par Monaco. Passeur décisif sur le premier but de la rencontre inscrit par Vitinha, Ousmane Dembélé est revenu sur ce succès important pour les Rouge & Bleu.

« Après deux matches difficiles en championnat et en Ligue des Champions, on se devait de réagir avec cette victoire ici à Rennes. On a mis beaucoup d’envie dans ce match. On voulait repartir avec les trois points avant la trêve, avance le numéro 10 du PSG au micro de Prime Video. C’était important de recoller tout en haut au classement parce que les concurrents commençait un peu à s’échapper. On a mis ce qu’il fallait pour avoir les trois points. » En zone mixte, Ousmane Dembélé a tenu à prendre la défense de Kylian Mbappé, muet pour la quatrième fois de suite, malgré une très grosse occasion où il rate face au but vide après avoir éliminé Mandanda. « Je pense qu’il était fatigué sur ce match. On joue tous les trois jours, ça pèse un peu, mais non, il n’est pas frustré, il va vite marquer. »