Dembélé : « On s’éclate, tout le monde attaque et défend »

Le PSG a parfaitement préparé son match de Ligue des champions en venant à bout du LOSC (4-1) après un récital collectif.

Le PSG est insatiable depuis quelques mois. À J-4 du huitième de finale aller de Ligue des champions contre Liverpool, les joueurs de Luis Enrique n’ont pas levé le pied face au LOSC, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Grâce à une première période de très haut niveau, les Rouge & Bleu l’ont facilement emporté face aux Dogues (4-1). Encore buteur, Ousmane Dembélé est revenu sur la forme actuelle de son équipe au micro de DAZN.

La performance face au LOSC

« On a fait un très bon match aujourd’hui. On prépare bien ce qui va arriver. Le danger qui vient de partout, la patte Luis Enrique ? Oui, c’est ça, il nous dit de jouer du bon football. Tout le monde participe, les milieux de terrain, les défenseurs et les attaquants. Nous, on veut être décisif. On est dans une très bonne dynamique, on va essayer de la garder le plus longtemps possible. »

Les joueurs prennent beaucoup de plaisir

« Oui, on s’éclate, tout le monde attaque et défend. On est une équipe très soudée et ça donne des résultats comme cela. C’est que du plaisir pendant 90-95 minutes. »

Son déclic

« C’est un peu de tout. C’est mon positionnement mais surtout la mentalité qui change. T’as envie de marquer des buts et d’être décisif à chaque match. J’ai les ballons et j’y crois plus devant le but. Et mes partenaires me servent aussi très bien, que ce soit João Neves aujourd’hui ou Barcola contre Brest. J’essaye toujours de la mettre au fond. »

Une préparation réussie avant le match face à Liverpool

« Oui bien sûr, après on sait que ça va être un match difficile en Ligue des champions. On sait que Liverpool a terminé premier en Ligue des champions et ils sont leaders en championnat aussi. Je crois que ça va donner un très bon match. On est confiants et eux aussi je pense. Je pense que ça va être un très beau spectacle. »