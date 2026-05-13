Dembélé : « On va fêter ça parce que c’est officiel, on est champions »

Ce mercredi soir en match en retard de la 29e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé à Lens (0-2) pour le 14e titre de champion de France dans son histoire.

Face à son dauphin, le PSG ne devait pas perdre pour s’offrir le titre de champion de France. Dans un match plaisant, les Parisiens se sont montrés cliniques et ont réussi à s’imposer grâce à des buts de Khvicha Kvaratskhelia et Ibrahim Mbaye (0-2). Ils ont aussi pu compter sur Matvey Safonov des grands soirs, qui a stoppé toutes les attaques lensoises avec ses huit arrêts. À l’issue de la belle victoire parisienne à Lens, qui a offert le titre de champion de France au PSG, Ousmane Dembélé s’est exprimé au micro de beIN SPORTS 1.

« Le 30 mai, on a quelque chose de grand pour les supporters du PSG«

« On voulait venir gagner ici. Comme on l’a dit, on veut surtout se préparer pour la finale le 30 mai. Il fallait faire un match sérieux. On en a encore un dimanche. On va fêter ça parce que c’est officiel, on est champions. Ça va se lâcher un petit peu ? Oui, un petit peu mais pas trop parce que dans trois jours on joue encore. On va fêter un peu mais on va rester concentrés quand même. En course pour un deuxième Ballon d’Or consécutif, comment je me sens ? Très tranquille. Comme je l’ai dit, les trophées individuels, ça vient après. Si ça vient, c’est bien, si ça vient pas, c’est comme ça. Le plus important, c’est les titres collectifs. Comme je l’ai dit, on a gagné la Ligue 1, la Supercoupe d’Europe, la Coupe intercontinentale. Le 30 mai, on a quelque chose de grand pour les supporters du PSG. Applaudi par le public lensois ? Ça fait plaisir, surtout dans un public comme ça, qui est exceptionnel. On leur souhaite bonne chance pour la finale. »