Dembélé, Parc, buts… Les chiffres après PSG / Bratislava 

Mercredi soir, le PSG a surclassé le Slovan Bratislava lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (6-1). Petit retour en chiffres autour de cette affiche.

Le PSG a parfaitement lancé sa saison de Ligue des champions avec sa très large victoire sur la pelouse du Parc des Princes contre le Slovan Bratislava lors de la première journée de la phase de ligue (6-1). Avec ce succès, le club de la capitale poursuit sa série d’invincibilité en Champions League avec onze rencontres (sept victoires, quatre nuls). C’est la deuxième plus longue série de l’histoire du PSG dans la compétition, derrière les 13 rencontres sans défaite enregistrées entre octobre 2012 et novembre 2013, indique Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet du club de la capitale. Mercredi soir, le PSG a fait trembler les filets à six reprises. Depuis le début de la saison 2025-2026, les doubles champions d’Europe ont marqué au moins cinq buts lors de cinq matches, soit au moins deux fois de plus que toute autre équipe.

À lire aussi : Marquinhos met en avant le leadership d’Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé brille en Ligue des champions

Avec ses six buts inscrits contre le Slovan Bratislava, le PSG a atteint les 369 buts en Ligue des champions. Il dépasse la Juventus et devient le cinquième club le plus prolifique de l’histoire de la compétition. En C1, le PSG aime marquer au Parc des Princes. Il reste en effet sur 34 matches avec au moins un but lors de la phase de ligue ou de groupes pour un total de 98 réalisations. Double buteur et double passeur mercredi, Ousmane Dembélé reste sur cinq matches consécutifs avec au moins un but en Ligue des champions. Il est également impliqué sur onze des quinze derniers buts du PSG en Champions League (huit buts, trois passes décisives).