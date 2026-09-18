Dembélé : « Pour moi, Kvaratskhelia est le meilleur joueur du monde »

Tenant du titre, Ousmane Dembélé peut réaliser le back-to-back au Ballon d’Or. Le numéro 10 du PSG estime qu’il n’est pas le meilleur joueur du monde. Il estime que c’est Khvicha Kvaratskhelia.

Le PSG possède plusieurs favoris à la victoire finale lors de la cérémonie du Ballon d’Or qui aura lieu à Londres le 26 octobre prochain. Tenant du titre, Ousmane Dembélé peut prétendre conserver la récompense individuelle suprême dans le football, lui qui a réalisé une très belle saison avec le PSG et une bonne Coupe du monde avec la France. Meilleur joueur de la Ligue des champions et décisif à chaque match durant la phase finale, Khvicha Kvaratskhelia est aussi favori. Fabián Ruiz, vainqueur de la Ligue des champions et de la Coupe du monde, peut aussi prétendre au Ballon d’Or 2026. Dans une interview croisée avec Khvicha Kvaratskhelia pour Ligue 1 +, Ousmane Dembélé estime que le numéro 7 du PSG le mérite et qu’il est le meilleur joueur du monde actuellement.

Pour qui je voterais au Ballon d’Or si je pouvais le faire ?

« Comme je l’ai dit, j’espère qu’un Parisien va remporter le Ballon d’Or. Et surtout Kvara, qui a fait une saison incroyable avec le PSG. Il a été décisif à tous les grands matches. Franchement, il a fait une très grande saison et on espère que ce soit lui ou moi. »

Prendre une qualité de Kvaratskhelia ?

« C‘est difficile parce qu’il a beaucoup de qualités. Après, comme je l’ai dit dans une autre interview, je pense à ses tirs. Parce que, comme on l’a vu la saison dernière, il a vraiment mis de très beaux buts. Sortir un moment où il m’a impressionné ? Le Bayern. C’était, je pense, le plus grand match de la saison dernière. Il marque le premier but, il nous a complètement remis dans le match. La double confrontation qu’il a faite, elle était incroyable. »

Sa complicité avec Kvaratskhelia

« Déjà, on s’entend très bien en dehors du terrain. Sur le terrain, c’est facile avec un joueur de cette qualité. On l’a vu quand il jouait à Naples. Moi, je le connaissais d’avant parce que je joue à Football Manager. Je l’ai connu au Rubin Kazan. C’est un joueur incroyable. On l’a vu à Naples et aussi ici au PSG. Ça fait un an et demi qu’il est avec nous et il fait des choses incroyables. Notre complicité, elle est naturelle, cela s’est fait naturellement. »

Qu’est ce que je dirais à Kvaratskhelia s’il remporte le Ballon d’Or ?

« Je serais très content parce qu’il le mérite aussi. La saison qu’il a faite a été exceptionnelle et pour moi, c’est le meilleur joueur du monde. C’est pour ça qu’il mériterait d’être Ballon d’Or. Quand on regarde toute la saison, et que l’on a vu Kvara jouer, c’est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur du monde. On a vu sa qualité dans les matches de Ligue des champions, lors d’une demi-finale, d’un quart de finale, ou d’une finale. On a vu tout ce qu’il a fait. En vrai, pas besoin de parler, on va laisser les votes. »

Un deuxième Ballon d’Or, un évènement majuscule ?

« Oui, ce serait un évènement. Après, comme je l’ai dit, je reste concentré, tranquille. Je suis vraiment serein. Après, on laisse les votes tranquillement. Il n’y a pas besoin de parler. »